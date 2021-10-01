الزمالك يعلن عن موعد فتح باب الترشح للانتخابات

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 - 00:20

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

أعلن حسين السمري المدير التنفيذي لنادي الزمالك، عن موعد فتح باب الترشح للانتخابات المقبلة.

وذكر الموقع الرسمي للنادي أن باب الترشح يُفتح رسميًا السبت 2 أكتوبر ولمدة 7 أيام، من التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً بشكل يومي.

كما تم دعوة الأعضاء للجمعية العمومية العادية يوم الجمعة 19 نوفمبر المقبل والتي تشهد التصويت على انتخاب مجلس إدارة جديد للزمالك.

وكشف الزمالك عن جدول أعمال الجمعية العمومية بالكامل:

1- التصديق على محضر الاجتماع السابق.

2- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية 2020/2021 وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

3- اعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30/6/2021 ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.

4- انتخاب مجلس الإدارة للدورة 2021/2025

5- تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته.

6- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

7- النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني.

8- الموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.

ويدير الزمالك حاليا لجنة برئاسة حسين لبيب لحين عقد الانتخابات في نوفمبر المقبل.

الزمالك
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