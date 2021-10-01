مؤتمر توخيل: نفتقد كانتي وماونت.. هل يلعب جيمس كرة الماء؟

تحدث توماس توخيل مدرب تشيلسي الإنجليزي عن حالة الفريق بعد هزيمتين متتاليتين ومستجدات الغيابات واستدعاء ريس جيمس لمنتخب إنجلترا، وذلك قبل مواجهة ساوثامبتون ضمن منافسات الأسبوع السابع للبريميرليج.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي: "لم نتدرب كثيرا، فالأمس كان لأجل التعافي. الأمر كله يتعلق برد الفعل، ونحن دائما ما نطالب بالأفضل من الجميع. لا أحد يحب الخسارة، نحن نكرهها".

وأضاف "نحتاج لاحترام خصومنا أصحاب الجودة، وأيضا لم نكن بهذا السوء. لعبنا مباريات جيدة وهذا لم يكن منذ وقت بعيد. نفتقر لخطوة صغيرة من 90% إلى 100%".

وعن موقف ريس جيمس ظهيره المصاب الذي استدعاه جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا لخوض مباريات التوقف الدولي قال توخيل: "حين رأيت هذا اعتقد أن ريس سيذهب مع فرق كرة الماء، كونه يتدرب حاليا في حمام السباحة. فاجأني هذا الأمر، ولكن ما أفهمه هو أنه لن يذهب".

وبسؤاله عن كيفية استدعاء اللاعب دون إخباره أوضح "هذا طبيعي. تخيل لو اتصل كل مدرب منتخب. أنا سيئ للغاية في الرد على المكالمات، ولكن النادي على تواصل".

وخسر تشيلسي آخر مباراتين على التوالي، الأولى ضد مانشستر سيتي في البريميرليج بهدف نظيف، والثانية ضد يوفنتوس الإيطالي في دوري أبطال أوروبا بنفس النتيجة.

وعن ذلك قال المدرب الألماني: "الناديان يملكان الخبرة واللاعبين اللازمين. هل لعبنا بأفضل مستوياتنا؟ لا، مانشستر سيتي جعلنا نؤدي بصورة أقل. ضد يوفنتوس هل تمكننا من الوصول لأفضل مستوياتنا؟ لا أيضا".

وتابع "إنها لعبة تركيز، هذا يذكرني بمباراة أتلتيكو مدريد في بوخارست (في الموسم الماضي)، حيث لعبنا مباراة مشابهة وفزنا 1-0 بهدف تم إلغاؤه ثم احتسابه بواسطة تقنية الفيديو".

وواصل "ربما كان من الأسهل وقتها الحفاظ على الهدوء والتركيز، ولكن الآن عاد اللعب خارج الأرض لصعوبته. لن نكون آخر فريق يخسر أمام يوفنتوس".

ولعب تشيلسي ضد أتلتيكو في دوري أبطال أوروبا على ملعب محايد وبدون جماهير عوضا عن اللعب في واندا ميتروبوليتانو، وذلك بسبب الظروف المفروضة آنذاك جراء جائحة كورونا، وهو ما تغير الآن مع اقتراب الأمور خطوة تلو الأخرى من العودة إلى طبيعتها.

وبالعودة إلى غيابات الفريق وإصاباته في الآونة الأخيرة، وما إذا كان يفتقد جهود ميسون ماونت قال توخيل: "يجب أن نتعامل بحذر، حيث حظي ماونت بوقت صعب ضد توتنام. بالتأكيد نفتقده، والفريق بالكامل افتقده هو وكانتي أيضا. ريس جيمس؟ نفتقده أيضا وكذلك كريستيان بوليسيتش".

وأضاف "لدينا قائمة كاملة وواجبي كمدرب هو إيجاد الحلول. من الممكن الفوز بالمباريات بدون ماونت".

وتوقف قطار روميلو لوكاكو عن التسجيل في آخر 3 مباريات، ضد توتنام هوتسبر (3-0 لصالح تشيلسي) وضد سيتي ويوفنتوس، وهو ما حرك السؤال عن تعرض البلجيكي لعزل الخصوم.

أجاب المدرب الألماني على ذلك قائلا: "نعم ولا. كان مشاركا بصورة كاملة منذ مباراته الأولى، حتى الشوط الثاني من مباراة توتنام حيث شارك في صناعة الفرص. أعتقد أن كرة القدم تتعلق بالربط الآن، وهو واحد من أهم عناصر هذا الربط مع ماونت وماتيو كوفاسيتش، البقية ينقصهم هذا الجانب بعض الشيء".

يذكر أن لوكاكو انضم إلى صفوف تشيلسي عائدا من إنتر ميلان الإيطالي في صفقة تقدر بـ115 مليون يورو، وذلك بعد 7 سنوات على رحيله الأول في 2014 إلى إيفرتون.