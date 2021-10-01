مصدر مقرب من شريف وأفشة يكشف لـ في الجول تفسير المنتخب لقرار استبعادهما

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 - 19:43

كتب : أحمد الخولي

لاعبو منتخب مصر يحتفلون بهدف أفشة في أنجولا

كشف مصدر مقرب من محمد مجدي "أفشة"، ومحمد شريف لاعبا منتخب مصر عن الأسباب التي تم إبلاغهما بها بعد الاستبعاد من منتخب مصر.

وقال مصدر مقرب من اللاعبين لـFilGoal.com: "تم إبلاغ اللاعبين أن الاستبعاد لأسباب فنية من كيروش".

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وأضاف "اللاعبان ليسا سعيدان لأن إبلاغهما جاء بعد إعلان القائمة، لكنهما تقبلا القرار وينتظران المعسكرات المقبلة للعودة إلى منتخب مصر مجددا".

كان منتخب مصر قد أعلن قائمته النهائية لمواجهتي ليبيا المقبلتين، وشهدت العديد من المفاجآت، على رأسها استبعاد محمد شريف، ومحمد مجدي "أفشة" لاعبا الأهلي.

وشهدت القائمة أيضا انضمام أحمد فتحي لاعب بيراميدز، وياسر إبراهيم لاعب الأهلي، رغم عدم تواجدهما في القائمة الأولى للمنتخب. (طالع قائمة منتخب مصر)

منتخب مصر خاض مباراة ودية أمس الخميس أمام ليبيريا، حسمها الفراعنة بهدفين مقابل لا شيء، سجلهما محمد شريف.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة ليبيا يومي 8 و11 أكتوبر الجاري، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2022.

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