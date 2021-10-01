كارتيرون: علينا احترام توسكر للتأهل إلى دور المجموعات

شدد باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على أهمية احترام توسكر الكيني منافس الفريق المقبل في دوري أبطال إفريقيا لضمان التأهل لدور المجموعات.

ويلتقي الزمالك مع توسكر في ذهاب دور الـ32 من دوري الأبطال في الـ16 من شهر أكتوبر الجاري.

وقال كارتيرون لموقع الزمالك الرسمي: "علينا احترام توسكر في مواجهتي الذهاب والإياب للفوز والتأهل لدور المجموعات".

وواصل "ندرس توسكر حاليا لمعرفة نقاط قوته وضعفه لاستغلالها وتحقيق نتيجة إيجابية".

وأتم "لن نتهاون ونريد العودة من كينيا بنتيجة إيجابية".