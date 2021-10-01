كاف يحدد موعد مواجهة بيراميدز وعزام في الكونفدرالية

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 - 15:33

كتب : FilGoal

بيراميدز - عمر جابر - محمد حمدي

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد مواجهة الذهاب بين بيراميدز وعزام التنزاني في ذهاب دور الـ 32 من الكونفدرالية الإفريقية.

ويلتقي بيراميدز مع عزام يوم 16 أكتوبر الجاري في الثانية ظهرا على ملعب نادي عزام بمدينة دار السلام عاصمة تنزانيا.

ويعد ملعب نادي عزام من ملاعب النجيل الصناعي.

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من جانبه حدد إيهاب جلال المدير الفني لـ بيراميدز يوم 13 أكتوبر للسفر إلى تنزانيا.

ومن المقرر أن تقام الإياب أحد أيام 22 و23 و24 أكتوبر في القاهرة.

وسيخوض الفريق تدريبين في دار السلام قبل بداية المشوار الإفريقي للموسم الثالث على التوالي.

وكان بيراميدز قد حل وصيفا في نسخة 2019-2020 بعدما خسر من نهضة بركان المغربي في النهائي، ثم ودع من نصف نهائي النسخة الماضية أمام الرجاء المغربي.

وكان عزام قد تفوق على هورسيد الصومالي في الدور التمهيدي برباعية في مجموع المباراتين.

فاز ذهابا بثلاثية دون مقابل، وفي الإياب فاز بهدف دون رد.

في إفريقيا بيراميدز عزام الكونفدرالية إيهاب جلال
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