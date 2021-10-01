مؤتمر سولشاير: فان دي بيك؟ لدي رقم قياسي في مشاركتي كبديل.. وما يحدث معنا ليس له تفسير

تحدث أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد عن موقف دوني فان دي بيك لاعب الفريق بعدما أبدى استيائه من عدم مشاركته في مباراة الفريق الأخيرة ضد فياريال في دوري أبطال أوروبا.

وتحدث سولشاير في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة قائلا: "أدير فريقا يضم العديد من اللاعبين الدوليين الذين يرغبون في صناعة الفارق، كلهم يرغبون في اللعب".

وواصل "دوني كان مستعدا للعب مثل الجميع، كنت ألعب كبديل أكثر من أي شخص في هذا النادي ربما، أعتقد أنني لدي رقم قياسي في اللعب كبديل، ويجب أن تكون مستعدا طوال الوقت".

وأكمل "بالطبع لم أكن سعيدا دائما، ولكن هذا قرار المدرب يتخذه".

وأردف المدرب النرويجي "أليكس تيلليس كان يجب أن يستبدل وفريد لعب كظهير أيسر بشكل جيد لذا أتفهم الضيق، بالطبع اللاعب يود اللعب ولم يؤثر دوني سلبا على زملائه في الفريق".

وشدد "بمجرد رؤيتي لاعبين يؤثرون سلبا على الفريق فهذا سيناريو مختلف وسأكون على الأرجح أكثر حزما".

ونفى سولشاير الأنباء التي ترددت عن طلب كريستيانو رونالدو منه أن يبلغ لاعبي الوسط بتسريع نقل الكرة للأمام لتسجيل المزيد من الأهداف.

وقال: "عجبا، هذه أنباء أخرى تقال عنا، ما يقال بيني وبينه سيظل بيننا لكننا لم نتحدث حول ذلك الأمر".

وأعرب سولشاير عن غضبه من تحديد غدا السبت موعدا للقاء إيفرتون بعدما خاض مباراة الأربعاء الماضي في دوري أبطال أوروبا.

وقال: "لا يوجد أي تفسير، لا يوجد أي منطق سليم على الإطلاق كان هناك نفس الأمر الموسم الماضي، لعبنا في تركيا ثم ضد إيفرتون".

وأردف "يجب أن نقوم بالأمر، وليس معنا قيامنا به الموسم الماضي أننا نستطيع تكراره مجددا".

وأتم "نحن وتشيلسي لعبنا يوم الأربعاء، لذا كان منطقيا أن يخوض ليفربول ومانشستر سيتي مباراتهما يوم السبت".