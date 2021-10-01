مؤتمر جوارديولا: كلوب ساعدني لأصبح مدربا أفضل.. ولا أعلم سبب عدم فوزنا في أنفيلد

شدد بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي على أن مواجهته لـ يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول ساعدته ليصبح مدربا أفضل، وكذلك تحدث عن صراع لقب الدوري الإنجليزي الشرس الموسم الجاري.

ويستعد مانشستر سيتي أن يحل ضيفا على ليفربول بملعب أنفيلد في قمة الجولة السابعة يوم الأحد في الخامسة والنصف مساءً.

وقال بيب جوارديولا في المؤتمر الصحفي: "كان أسبوعا رائعا، مباريات كبيرة، ورغم النتيجة في فرنسا إلا أن الأداء كان رائعا، لم نفز باللقاء، مثلما حدث في ستامفورد بريدج، ولدينا 9 أشهر أخرى من المنافسة".

وأضاف"مانشستر سيتي افتتح الأسبوع الماضي بالفوز على تشيلسي بهدف دون مقابل ثم خسر من باريس سان جيرمان بثنائية في دوري أبطال أوروبا".

وعن غيابات الفريق أوضح "الجميع متاح عدا زينتشينكو وإلكاي جوندوجان، ونتوقع عودتهم في التوقف الدولي".

صراع لقب الدوري

ورد بيب على سؤال، هل ليفربول ينافس على لقب الدوري مع تشيلسي وسيتي فأجاب الإسباني قائلا: "ومانشستر يونايتد لا؟ ليفربول منذ أتيت لم يكن منافسا في أول عام، وفي الموسم الثاني حققنا لقب الدوري بـ 100 نقطة وهم فازوا بدوري الأبطال، ليفربول دائما موجود".

"الموسم الماضي عانوا كثيرا في نفس المركز إذا كان العكس لكان الأمر مختلفا خاصة أننا كنا رائعين مرة أخرى".

"آخر 4 مواسم كنا نتنافس سويا، في الدوري الإنجليزي لا يوجد فريق واحد أو 2 أو3، عديد الفرق تستطيع المنافسة على اللقب".

توقع سباق اللقب

"ابدأ النظر للجدول بعد مرور 10-12 جولة، الآن فارق نقطة أعلى أو أقل لا يهم، المباريات التي يجب الفوز بها عندما تصل للمراحل النهائية، الأهم طريقة اللعب وكيف يشعر الفريق، وصلنا لمستوى عالي في الأسابيع الأخيرة خاصة آخر مباراتين، طريقة اللعب تلك ستساعدنا في المرحلة الأخيرة في الصراع على اللقب، وليس النتيجة".

"من المهم الفوز في أنفيلد لكنه صعب، الموسم الماضي كان الفوز الأول لنا منذ سنوات كثيرا للغاية، لم نكن قادرين على فعل ذلك، هذا تحدي، يا لها من روعة بعد ما قدمناه في ستامفورد بريدج وفرنسا لنكرره مجددا".

مواجهة كلوب

"لقد ساعدني، فريقه ساعدني لأصبح مدربا أفضل، أعطاني مستوى آخر لأفكر فيه، وأثبت نفسي وما عليّ أن أفعله لأصبح مدرب أفضل مع فريقي ومحاولة التغلب عليه، وهذا سبب استمراري في العمل".

"هناك بعض المدربين ومنهم بينهم يورجن (كلوب) يتحدونك لتخطو للأمام، في ألمانيا التقينا وجهنا لوجه، لم التقيه مع برشلونة، في إنجلترا نتواجه منذ سنوات في عديد البطولات، أحيانا نفوز وأحيانا نخسر".

"كل مباراة رائعة، كلا الفريقين لديه نفس الفكرة، التسجيل بطرق مختلفة. هو أسرع منا، لكن بنفس الأسلوب في الفوز بالمباريات".

عودة الجماهير إلى ملعب أنفيلد

"سعيد لامتلاء مدرجات ملعب أنفيلد مرة أخرى، من الرائع العودة والاستمتاع بالأجواء المميزة وآمل أن نتعامل معها بشكل جيد، متأكد من أن اللاعبين يستمتعون أكثر باللعب في حضور جماهير الأنفيلد".

"لم نفز في أنفيلد ولا أعلم السبب، في آخر 4-5 سنوات لأنه لديهم فريق استثنائي والجماهير تساعدهم مثل باريس سان جيرمان، هذا يحدث في الملاعب الكبيرة، ألمانيا وبوروسيا دورتموند وكذلك أتليتكو مدريد، بسبب جودة الخصم، نحن نقدم أدائنا مع أو بدون الجماهير".

الموسم الماضي فاز سيتي لأول مرة على أنفيلد تحت قيادة بيب جوارديولا بنتيجة 4-1 في الدوري الإنجليزي.

العديد من الهدافين المختلفين

"لنفعلها بهذه الطريقة أو لا نفعلها، نهاجم المساحات والمرمى كثيرا مع لاعبين كُثر، ليس لدينا المهاجم الذي يمتلك حاسة شم الكرة داخل منطقة الجزاء ودائما متواجد في المكان المناسب".

"علينا فعل ذلك خلال المباراة، الكثيرون يشاركون في تسجيل الأخداف، الفريق يصنع الفرص، صنعنا العديد من الفرص الكافية ضد باريس وتشيلسي لتسجيل أهداف".

مستقبل رحيم سترلينج

"رحيم لعب كمهاجم بشكل رائع أمام باريس سان جيرمان، صنع فرصا رائعة، نحتاج السرعة أن تصل من 0 إلى 100 وهو يفعل ذلك بطريقة استثنائية".

معاناة ريال مدريد وبرشلونة في الأبطال

"الحقيقة أنهم دائما يقللون مما تفعله الفرق، لذلك لست متفاجئا بأنهم يخسرون، أنا في دوري الأبطال منذ 12 عاما بشكل متتالي، لا أتفاجئ بأن كل مباراة تصبح خطيرة، حتى بالنسبة للفرق الكبيرة تصبح صعبة، كل شيء يمكن حدوثه، عندما تصل إلى دور الـ 16 من دوري الأبطال عليك احترام الجميع لأن كل شيء يصبح صعبا للغاية".