مؤتمر كلوب: سيتي أفضل فريق في أوروبا.. وسأكون جيمس بوند سيئ

أشاد يورجن كلوب مدرب ليفربول بفريق مانشستر سيتي منافسه يوم الأحد في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف رفاق محمد صلاح فريق سيتي في ملعب أنفيلد ويسعون لتعزيز تصدرهم لترتيب البطولة الإنجليزية.

وبعد مقابلته لدانييل كريج، ممثل أفلام جيمس بوند، مازح صحفيون كلوب هل يمكنه لعب الدور في السينما، ليجيب الألماني "شكرا على كلامكم الجميل لكني سأكون جيمس بوند سيئ جدا. لو خرجت من الماء مرتديا زي السباحة العالم أجمع سيغلق الشاشة".

ثم انتقل للحديث عن منافسه "سيتي أفضل فريق في أوروبا حاليا، كان أفضل من تشيلسي في مباراتهما. لابد أن نسجل ضدهم وأن ندافع بأفضل شكل ممكن. سأرى من سيعوض ترينت-أليكساندر أرنولد، قد نغير الطريقة. شكرا للرب على الفريقين، مباراة مشوقة".

وكرر انتقاده لقيود بريطانيا لمنع تفشي فيروس كورونا والتي ستؤخر عودة لاعبيه أليسون بيكر وفابينيو.

وسينضم الأخيران بعد أيام لمنتخب البرازيل لخوض تصفيات كأس العالم 2022 لكن عليهما الخضوع لحجر صحي بعد العودة لإنجلترا نظرا لأن الأخيرة تصنف بلدهما ضمن القائمة الحمراء الخاصة بالدول التي تزداد فيها الإصابة بفيروس كورونا.

وقال كلوب:"يبدو أن أحدهم في الحكومة لا يعرف كرة القدم. وكأنهم يفتحون بابا مهما ويقولون علينا ضبط ما يتعلق بلاعبي كرة القدم، هيا شباب، يأخذون اللاعبين منا لمدة 3 أسابيع دون سبب حقيقي. على رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز الدفاع عن اللاعبين، لو الوضع في البرازيل سيئ علينا التصرف حياله، لكن لماذا لا ترى فرنسا أو ألمانيا الوضع في البرازيل بهذا السوء؟ لا أدري".

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري مبتعدا بنقطة عن مانشستر يونايتد وسيتي وتشيلسي وإيفرتون وبرايتون.

ويأمل الخروج بنتيجة إيجابية ليظل الفريق الوحيد في البطولة الذي لم يخسر حتى الآن.