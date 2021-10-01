بريميرليج يسمح للاعبين الحاصلين على جرعتي اللقاح بالسفر لدول "الدائرة الحمراء"

بات من المقرر أن يسمح الدوري الإنجليزي "بريميرليج" للاعبيه الحاصلين على جرعتي اللقاح ضد فيروس كورونا بالسفر للدول المتواجدة في الدائرة الحمراء.

والدائرة الحمراء هي الدول التي تلزم إنجلترا أي من المسافرين إليها حال العودة بالعزل لـ10 أيام قبل الاختلاط مجددا.

وأشارت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية اليوم الجمعة إلى أن هناك اتفاق بين بريميرليج والحكومة والسلطات الصحية لإعفاء اللاعبين الحاصلين على الجرعتين للقاح كورونا من العزل المنفرد.

هذا مع التأكيد على ضرورة وجود اللاعبين في فقاعة طبية أثناء التواجد مع منتخبات بلادهم وحين العودة لأنديتهم.

وأشار التقرير إلى أنه لم تتخذ الحكومة بعد القرار، لكن تم الاتفاق عليه قبل التوقف الدولي لشهر أكتوبر.

وبموجب الاتفاقية الجديدة سيسمح للاعبين العائدين من الدول المتواجدة في الدائرة الحمراء بالتدرب واللعب مع استمرارهم في العزل لـ10 أيام..

وكان قرار منع اللاعبين من السفر للدول المتواجدة في الدائرة الحمراء حرم محمد صلاح من الانضمام لمنتخب مصر في لقاء أنجولا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

فيما تواجد صلاح ضد الجابون بسبب أن مصر كانت تتواجد في شهر سبتمبر في الدائرة الحمراء بالنسبة لإنجلترا.