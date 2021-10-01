كوبا سود أمريكانا - البرازيل تهيمن.. باراناينسي يضرب موعدا تاريخيا في النهائي مع براجانتينو

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 - 11:57

كتب : إسلام أحمد

أتليتكو باراناينسي

حجز أتليتكو باراناينسي البرازيلي مقعدا في نهائي كوبا سود أمريكانا –تعادل الكونفدرالية- بالفوز على بنيارول الأوروجوياني بنتيجة 4-1 في مجموع مواجهتي نصف النهائي.

وتفوق باراناينسي ذهابا خارج أرضه بنتيجة 2-1 وفي الإياب عزز من تفوقه وحصد التأهل بالفوز بنتيجة 2-0.

وضرب باراناينسي موعدا ناريا مع ريد بول براجانتينو البرازيلي في النهائي المقرر إقامته يوم 20 نوفمبر المقبل على ملعب سانتيناريو في العاصمة الأوروجويانية مونتيفيديو.

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ولأول مرة يلتقي فريقان من نفس الدولة في نهائي البطولة التي أقيمت لأول مرة عام 2003.

وهيمنت أندية السامبا على البطولات القارية لنسخة 2021 إذ لأول مرة منذ إقامة بطولتي كوبا ليبرتادوريس وكوبا سود أمريكانا معا منذ 2003 يخوض النهائي 4 فرق من نفس الدولة.

وسيلتقي في نهائي كوبا ليبرتادوريس، كل من فلامنجو بطل 2019 مع بالميراس بطل 2020 في النهائي الذي يقام في أوروجواي على نفس الملعب أيضا.

باراناينسي تفوق في الإياب بفضل هدف نيكاو في الدقيقة 24 وبيدرو روشا في الدقيقة 84.

وأهدر بابلو سيبيليني فرصة إعادة الضيوف لأجواء اللقاء بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 34 أنهت من حظوظ الفريق في المنافسة على بطاقة التأهل.

وسبق أن حقق باراناينسي اللقب سابقا في 2018 بعدما تفوق في النهائي على أتليتكو جونيور بركلات الترجيح حينها.

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