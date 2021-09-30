كوبا ليبرتادوريس – لدغتا هنريكي يقودا فلامنجو لنهائي برازيلي خالص

حجز فلامنجو البرازيلي مقعده في نهائي كوبا ليبرتادوريس 2021 بالفوز خارج قواعده بنتيجة 2-0 على برشلونة الإكوادوري.

وكرر فلامنجو انتصارا بعد فاز ذهابا بنتيجة 2-0 ليتأهل للنهائي بالفوز 4-0 في مجموع المباراتين.

وسجل أهداف فلامنجو الأربعة في مباراتي الذهاب والإياب: برونو هنريكي.

وضرب فلامنجو موعدا مع بالميراس البرازيلي في نهائي كوبا ليبرتادوريس والمقرر إقامته يوم 27 نوفمبر المقبل على ملعب سنتيناريو بالعاصمة الأوروجويانية مونتيفيديو.

الفائز من تلك المباراة سيحجز مقعدا في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2021، والتي يشارك الأهلي بها بطلا لإفريقيا.

وتجمع مواجهة نهائي 2021 بطلي آخر نسختين من المسابقة، إذ توج فلامنجو بلقب نسخة 2019 على حساب ريفر بليت، فيما يحمل بالميراس اللقب بعدما فاز بالنسخة الماضية 2020 على سانتوس.

وتعد تلك المرة الرابعة في تاريخ البطولة الذي يقام فيه نهائيا برازيليا خالصا بعد 2005 و2006 و2020.

كما تحافظ الأندية البرازيلية على اللقب القاري بالفوز بعدما ضمنت اللقب الثالث تواليا، لترفع البرازيل ألقابها في المسابقة إلى 21.

وستكون تلك المرة الثالثة التي يخوض فيها فلامنجو نهائي كوبا ليبرتادوريس بعد نسختي 1981 و2019 ولم يخسر في المرتين السابقتين.

ووصل فلامنجو للمباراة رقم 17 على التوالي دون خسارة في كوبا ليبرتادوريس (12 فوز و5 تعادل) معادلا رقم سبورتينج كريستال البيروفي بين 1962 و1969.

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التشكيل

تواجد ديفيد لويز في قلب الدفاع بجوار رودريجو كايو، بينما قاد جابريل باربوسا الهجوم ومن خلفه الثلاثي برونو هنريكي وجيورجان دي أراسكايتا وإيفرتون ريبيرو.

في المقابل سعى برشلونة الإكوادوري لتعديل أوضاعه أمام جماهير فبدأ بثنائية جارسيس أكوستا وماسترياني في الهجوم.

وصف المباراة

في الدقيقة الأولى تحصل أندريس بيريرا لاعب وسط فلامنجو المُعار من مانشستر يونايتد على بطاقة صفراء.

وبعد مرور 10 دقائق من بداية اللقاء خرج ديفيد لويز بسبب تعرضه لإصابة وعوضه جوستافو هنريكي في الدفاع.

وفي الدقيقة 18 سجل برونو هنريكي هدف إنهاء الأمور إكيلينيكيا في الدقيقة 18 بعدما تلقى بينية من إيفرتون ريبيرو ورواغ الحارس وسدد بسهولة في الشباك الخالية معلنا تقدم الأحمر والأسود.

في الشوط الثاني وفي الدقيقة 50 وبعد 11 تمريرة متتالية للاعبي فلامنجو مرر إيفرتون كرة عرضية إلى برونو هنريكي الذي سجل بسهولة معلنا انتهاء فرص برشلونة.

ليصبح برونو هنريكي قد سجل 15 هدفا وجابريل باربوسا 21 هدفا برصيد 36 هدفا من أصل 72 هدفا سجلها فلامنجو في كوبا ليبرتادوريس خلال آخر 3 مواسم.

حاول أصحاب الأرض تسجيل هدف لحفظ ماء الوجه لكن محاولاتهم باءت بالفشل.

وكاد جابريل باربوسا أن يسجل هدفا في الدقيقة 74 ليعزز تصدره لترتيب هدافي البطولة لكن كرته مرت بجوار القائم.

لتنتهي المباراة وتسفر عن نهائي مُنتظر بعد 58 يوما من الآن.