تقرير يكشف طلب من رونالدو إلى سولشاير "لتسجيل المزيد من الأهداف"

كشفت شبكة "إي إس بي إن" الأمريكية في تقرير لها أن كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد طلب من أولي جونار سولشاير المدير الفني للفريق سرعة بناء الهجمات.

كريستيانو رونالدو النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وأشار التقرير إلى أن رونالدو طلب من سولشاير إبلاغ لاعبي الوسط بسرعة إيصال الكرة له لأنه بذلك سيزيد معدلاته التهديفية ويساعد الفريق على الانتصار.

وأوضح التقرير أن برونو فيرنانديز وبول بوجبا هما أكثر لاعبي الوسط تمريرا لرونالدو لكن الجهاز الفني للفريق يريد من اللاعبين خلفهم أن يحركوا الكرة بشكل أسرع واستغلال تخلخل تنظيم الخصوم لتمرير الكرة أسرع إلى كريستيانو.

ومنذ عودة رونالدو إلى يونايتد قادما من يوفنتوس خاض أربع مباريات سجل فيهم أربعة أهداف.