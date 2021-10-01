لا جازيتا ديلو سبورت: ميلان يشكو الحكم شاكر لـ يويفا

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 - 11:44

كتب : FilGoal

شاكر

قالت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية إن ميلان سيشكو الحكم التركي جنيد شاكر إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

واحتسب شاكر ركلة جزاء جدلية لأتليتكو مدريد ترجمها لويس سواريز بنجاح ليخسر ميلان في الثواني الأخيرة يوم الثلاثاء بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وطرد شاكر اللاعب فرانك كيسي في الدقيقة 29 ليضطر ميلان استكمال المباراة بعشرة لاعبين وهو متقدم في النتيجة.

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لكن بطل إسبانيا عادل النتيجة في الدقيقة 84 قبل أن يظفر بانتصار في الدقيقة 97 بركلة جزاء احتسبها شاكر بعد لمسة يد على اللاعب بيير كالولو.

وسقط ميلان للمرة الثانية تواليا في البطولة القارية التي توج بها 7 مرات كثاني أكثر فريق بعد ريال مدريد صاحب الـ13 لقبا.

وبات متذيل ترتيب المجموعة الثانية التي يتصدرها ليفربول بالعلامة الكاملة ويحتل أتليتكو المركز الثاني ورصيده 4 نقاط ويليه بورتو برصيد نقطة.

ويحل ميلان ضيفا على أتالانتا يوم الأحد في لقاء قوي في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

ويحتل ميلان وصافة ترتيب الدوري مبتعدا بنقطتين عن نابولي المتصدر.

ميلان شاكر دوري أبطال أوروبا
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