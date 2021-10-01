لاعب يونايتد السابق: فيرجسون كان يصرخ في رونالدو ليتوقف عن التدريب

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 - 10:59

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد وفياريال

كشف نيكي بات لاعب مانشستر يونايتد السابق كم كان كريستيانو رونالدو، نجم الفريق الحالي، مهووسا بالوصول إلى أفضل مستوى بدني وفني من خلال كثرة التدريبات.

كريستيانو رونالدو

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وصرح بات بأن الأمر كان يصل أحيانا إلى صراخ سير أليكس فيرجسون في رونالدو ليتوقف عن التدريبات خوفا من تعرضه للإجهاد قبل المباريات.

وقال بات في كتاب Viva Ronaldo:"رونالدو لم يصل للقمة معتمدا على موهبته فقط، كان متفانيا وملتزما ويعمل بكد. عمل جاهدا ليصل إلى بنيته الجسدية الحالية. في بدايته رأى مدى القوة البدنية الموجودة في الدوري الإنجليزي الممتاز حين كان يواجه روي كين وياب ستان في المران".

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وواصل "رونالدو مهووس بكرة القدم، شخص ملتزم باللعبة على مدار الساعة، كان آخر من يغادر مقر التدريبات. كنا نحمل الحقائب في طريقنا للعودة إلى المنزل، لكنه يحمل حقيبة كرات ليتدرب على بعض التقنيات. كنا نسمع صوت سير أليكس الساعة 2 أو 3 مساء يصرخ في رونالدو ليتوقف عن التدريب لأن لدينا مباراة بعد يومين".

وأضاف "لقد عاد للنادي في الوقت المناسب، نبكي للعودة لأيام الفوز والكرة الممتعة. دون شك حدثت ضجة في الفريق منذ عودته".

منذ عودة النجم البرتغالي إلى يونايتد، الذي لعب له من 2003 إلى 2009، سجل 5 أهداف في 6 مباريات شارك بها.

وعاد رونالدو (36 عاما) إلى يونايتد بعد 12 عاما من رحيله عن النادي، انتقل من يوفنتوس مقابل 15 مليون يورو.

في ولايته الأولى بالقميص الأحمر حقق 10 ألقاب، فهل يضيف كأسا جديدة في ولايته الثانية؟

كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد
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