جايمي ريدناب: صلاح يعيش أفضل لحظات مسيرته.. إن ترك سيتي المساحات سيمزقهم

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 - 10:50

كتب : FilGoal

محمد صلاح

أشاد جايمي ريدناب محلل شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية ولاعب ليفربول وتوتنام السابق بجناح الريدز محمد صلاح.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وتحدث ريدناب للشبكة الإنجليزية قائلا: "لقد رأيت الكثير مما قدمه محمد صلاح وشاهدته عن كثب، هو يلعب جيدا كما عهدته دائما".

وواصل "طريقة لعب صلاح بشكل عام استثنائية، معدل عمله ورغبته في الفوز وأهدافه وصناعة الأهدافن لم أشاهده بشكل أفضل من ذلك".

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وشدد ريدناب "صلاح يعيش أفضل فترات مسيرته على الإطلاق، هو واثق من نفسه وقوي".

وأردف "صلاح يستمتع بعودة فيرجيل فان دايك ويعرف أنه يلعب في فريق يستطيع الفوز بلقب الدوري مرة أخرى، هو يعيش في حالة رائعة ويسعدني مشاهدته".

وعن لقاء مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل في سابع جولات الدوري الإنجليزي قال: "لدي ذلك الشعور بأن ليفربول سيفوز، الفريق لديه ثقة كبيرة تسري في عروقه وصلاح يعيش أفضل فترات مسيرته ويستطيع التسبب في المشاكل لهم".

وأتم جايمي ريدناب حديثه "أظهرة سيتي ستريد التقدم، لكن إن فعلوا ذلك وتركوا المساحات لصلاح فهو سيمزقهم، دفاع سيتي جيد بوجود أيمريك لابورتي وروبن دياز لكن على ليفربول إعطاء الكرة لصلاح لأن الفرق لا تستطيع التعامل معه في الوقت الحالي".

وترشح صلاح لجائزة لاعب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري.

وسجل صلاح ثمانية أهداف وصنع هدفين في ثماني مباريات خاضها في كل البطولات حتى الآن.

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