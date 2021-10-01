كلوب: أرنولد وألكانتارا يغيبان عن مواجهة مانشستر سيتي

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول غياب لاعبي الفريق ترينت ألكسندر أرنولد وتياجو ألكانتارا عن مواجهة مانشستر سيتي المقبلة في سابع جولات الدوري الإنجليزي.

ولم يشارك ألكانتارا في مباراة بورتو الأخيرة في دوري أبطال أوروبا التي أقيمت الثلاثاء الماضي بسبب إصابة عضلية.

فيما لم يلعب ألكانتارا منذ لقاء كريستال بالاس في الـ18 من شهر سبتمبر الماضي بسبب إصابة في عضلة السمانة.

وقال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول لموقع ناديه الرسمي: "لا أخبار تعني أنهما يبليان بلاء حسنا، لكنهما لن يشاركا ضد مانشستر سيتي".

وأكمل "أتوقع أن يعودا عقب نهاية التوقف الدولي".

وأتم كلوب "نحن نمتلك فريقا جيدا لذا لدينا الحلول وعلينا استخدامهم، وبعد التوقف الدولي سيعود كلا اللاعبين كما أعتقد".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة فيما يأتي سيتي خلفه بفارق نقطة.