هزيمة ثانية.. أنورثوسيس يسقط بمشاركة وردة أمام جينت في دوري المؤتمر

خسر أنورثوسيس القبرصي أمام مضيفه جينت البلجيكي بهدفين دون رد في ملعب جيلامكو أرينا، بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لدوري المؤتمر الأوروبي.

وشارك المصري عمرو وردة أساسيًا في صفوف أنورثوسيس، قبل أن يغادر المباراة في الدقيقة 80.

وسجل جينت هدفيه بواسطة بافلوس كوريا لاعب أنورثوسيس بالخطأ في مرماه، وسفين كومس، بالدقيقتين 28 و81.

وبذلك ظل رصيد أنورثوسيس خاليا من النقاط في ذيل المجموعة، بينما رفع جينت رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني.

وفي نفس المجموعة، فاز بارتيزان بيلجراد الصربي على ضيفه فلورا تالين الإستوني بهدفين دون رد.

لازار ماركوفيتش –لاعب ليفربول السابق- سجل هدفي اللقاء في الدقيقتين 20 و42.

ليتصدر بارتيزان المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن جينت، بينما ظل رصيد فلورا دون نقاط.