قائمة نيجيريا – غياب نديدي وإيتيبو عن مواجهتي إفريقيا الوسطى في تصفيات المونديال

أعلن الألماني جيرنوت روهر المدير الفني لـ نيجيريا، عن قائمة النسور لخوض مباراتين في تصفيات كأس العالم بالتوقف الدولي المقبل.

وشهدت القائمة غياب ويلفريد نديدي لاعب وسط ليستر سيتي، وبيتر إيتيبو لاعب واتفورد للإصابة.

كما يتواصل ابتعاد صامويل تشوكويزي جناح فياريال الخطير للإصابة كذلك.

فيما يغيب سيمي أجايي مدافع وست بروميتش ألبيون عن القائمة.

ويظهر لأول مرة كالفين باسي مدافع جلاسكو رينجرز المولود في إيطاليا.

وتستقبل نيجيريا نظيرتها إفريقيا الوسطى يوم 6 أكتوبر، قبل أن تحل ضيفة عليها يوم 10 أكتوبر.

وتتصدر نيجيريا المجموعة الثالثة من تصفيات كأس العالم بالعلامة الكاملة بعد الانتصار في أول جولتين.

قائمة نيجيريا:

حراسة المرمى: مادوكا أوكوي (سبارتا روتردام الهولندي) – فرانسيس أوزوهو (أومونيا القبرصي) – دانييل أكبيي (كايزر تشيفز الجنوب إفريقي)

الدفاع: ليون بالوجان (جلاسكو رينجرز الاسكتلندي) – ويليام تروست إكونج (واتفورد الإنجليزي) – كينيث أوميرو (ليجانيس الإسباني) – كيفين أكبوجوما (هوفنهايم الألماني) – تشيدوزي أوازيم (بوافيشتا البرتغالي) – أولا أينا (تورينو الإيطالي) – جميلو كولينز (بادربورن الألماني) – عبد الله شيهو (أومونيا القبرصي) – كالفين أوجهيلومبا (جلاسكو رينجرز الاسكتلندي)

الوسط: فرانك أونيكا (برينتفورد الإنجليزي) – جو أريبو (جلاسيكو رينجرز الاسكتلندي) – إنوسنت بونك (مالمو السويدي) – أليكس إيوبي (إيفرتون الإنجليزي)

الهجوم: كليتشي إهيانتشو (ليستر سيتي الإنجليزي) – فيكتور أوسيمن (نابولي الإيطالي) – بول أونواتشو (جينك البلجيكي) – أحمد موسى (فاتح كاراجومروك التركي) – موسيس سيمون (نانت الفرنسي) – تشيديرا إجوكي (سسكا موسكو الروسي) – صامويل كالو (بوردو الفرنسي)