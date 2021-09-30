قائمة المغرب – بنشرقي يتواجد لمعسكر أكتوبر.. وغياب حكيم زياش

تواجد أشرف بنشرقي لاعب الزمالك في قائمة المغرب لمعسكر شهر أكتوبر المقبل.

أعلن وحيد خليلوزيتش مدرب المغرب، قائمة فريقه لمواجهة غينيا بيساو وغينيا في شهر أكتوبر المقبل.

قائمة أسود الأطلس ضمت أشرف بنشرقي نجم الزمالك، فيما يغيب حكيم زياش نجم تشيلسي بسبب الخلافات مع المدرب.

ويتواجد أشرف حكيمي نجم إنتر ميلان على رأس قائمة المغرب.

وجاءت قائمة المغرب كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو – منير المحمدي – أنس زنيتي – سامي تليمكاني.

الدفاع: رومان سايس – سفيان شكالا – نايف أكرد – سامي ماي – أشرف حكيمي – أدم ماسينا – أيوب العملود – سفيان الكرواني.

الوسط: سفيان أمرابط – عبده هروي – أيمن برقوق – سليم أملاح – فيصل فجر – عمران لوزا – إلياس شعير.

الهجوم: منير الحدادي – زكريا أبو خلال – أشرف بنشرقي – يوسف آيت بن ناصر – أيوم الكعبي – سفيان رحيمي – سفيان بوفال – ريان ماي.