الصراع الأول؟ صلاح ينافس رونالدو على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

ينافس محمد صلاح نجم ليفربول على جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر بالدوري الإنجليزي.

محمد صلاح النادي : ليفربول

ويتنافس صلاح على الجائزة مع كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، وجواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي.

بالإضافة إلى آلان سان ماكسيمان من نيوكاسل يونايتد وإسماعيلا سار نجم واتفورد وأنطونيو روديجر مدافع تشيلسي.

قائد منتخب مصر سجل 3 أهداف في المباريات الثلاثة التي لعبها في الدوري الإنجليزي هذا الشهر.

وأحرز رونالدو 3 أهداف أيضا في مبارياته الثلاثة بسبتمبر.

صلاح هو اللاعب الوحيد الذي حصد الجائزة أكثر من مرتين في موسم واحد.

فقد فاز بها 3 مرات في موسم 2017-2018، في نوفمبر 2017 وفبراير ومارس 2018.

⚡️ Joao Cancelo ⚡️ Cristiano Ronaldo ⚡️ Antonio Rudiger ⚡️ Allan Saint-Maximin ⚡️ Mo Salah ⚡️ Ismaila Sarr Who are you voting for as your @EASPORTSFIFA Player of the Month?#PLAwards ➡️ https://t.co/LH4bxv78xb pic.twitter.com/9yV6UG04Pu — Premier League (@premierleague) September 30, 2021

لاعب المقاولون العرب السابق هو هداف المسابقة برصيد 5 أهداف بعد مرور ست جولات.

تألق صلاح قاد ليفربول للتربع على قمة الدوري الإنجليزي.

video:1