الصراع الأول؟ صلاح ينافس رونالدو على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

الخميس، 30 سبتمبر 2021 - 12:10

كتب : FilGoal

ليفربول - ميلان - محمد صلاح

ينافس محمد صلاح نجم ليفربول على جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر بالدوري الإنجليزي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ويتنافس صلاح على الجائزة مع كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، وجواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي.

بالإضافة إلى آلان سان ماكسيمان من نيوكاسل يونايتد وإسماعيلا سار نجم واتفورد وأنطونيو روديجر مدافع تشيلسي.

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قائد منتخب مصر سجل 3 أهداف في المباريات الثلاثة التي لعبها في الدوري الإنجليزي هذا الشهر.

وأحرز رونالدو 3 أهداف أيضا في مبارياته الثلاثة بسبتمبر.

صلاح هو اللاعب الوحيد الذي حصد الجائزة أكثر من مرتين في موسم واحد.

فقد فاز بها 3 مرات في موسم 2017-2018، في نوفمبر 2017 وفبراير ومارس 2018.

لاعب المقاولون العرب السابق هو هداف المسابقة برصيد 5 أهداف بعد مرور ست جولات.

تألق صلاح قاد ليفربول للتربع على قمة الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح ليفربول
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