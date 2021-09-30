قائمة تونس - رباعي الدوري المصري ينضمون لمواجهتي موريتانيا في تصفيات كأس العالم

انضم رباعي الدوري المصري علي معلول وحمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري وفخر الدين بن يوسف ينضمون لقائمة منتخب تونس لمواجهتي موريتانيا في تصفيات كأس العالم 2022 شهر أكتوبر المقبل.

وتلتقي تونس مع موريتانيا ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات يومي 7 و10 أكتوبر المقبل.

وحسبما أعلن الاتحاد التونسي عبر حسابه الرسمي فأن سيباستيان تونكتي لاعب بودوجليمت النرويجي ينضم لأول مرة وسيخوض المباراة الأولى مع المنتخب الأول ثم ينضم للمنتخب الأولمبي في مواجهة فرنسا يوم 10 أكتوبر.

وسيغيب فرجاني ساسي عن المباراة الأولى بسبب حصوله على إنذارين، وسيكون متاحا في المباراة الثانية.

وجاءت قائمة منذر الكبير كالآتي:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى – بشير بن سعيد – معز حسن

الدفاع: ديلان برون – ياسين مرياح - منتصر الطالبي – عمر رقيق – أسامة الحدادي – علي معلول – وجدي كشريدة – علي العابدي – حمزة المثلوثي

الوسط: إلياس السخيري – فرجاني ساسي – عيسى العيدوني - أنيس بن سليمان – محمد علي بن رمضان – سعد بقير – حمزة رفيعة

الهجوم: يوسف المساكني – وهبي الخزري – سيف الدين الجزيري – سيف الدين الخاوي – نعيم السليتي – فخر الدين بن يوسف – سيباستيان تونكتي

وتتصدر تونس ترتيب المجموعة الثانية بالفوز على زامبيا وغينيا الإستوائية برصيد 6 نقاط، بينما يتذيل منتخب موريتانيا المُلقب بالمرابطين الترتيب بدون رصيد.