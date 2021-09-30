مدرب سيمبا: على يقين تام بأن ميكيسون سيقدم مستويات رائعة مع الأهلي

الخميس، 30 سبتمبر 2021 - 10:58

كتب : FilGoal

لويس ميكيسون - الأهلي

يرى ديديه جوميز المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني أن لويس ميكيسون المنضم لـ الأهلي سيمثل إضافة قوية.

وانضم ميكيسون قادما من سيمبا إلى الأهلي في سوق الانتقالات الجارية، وشارك في مباراتين منذ ارتداءه قميص الأهلي.

وقال جوميز في لقاء عبر قناة الحياة: "بالطبع ميكيسون كان من أفضل لاعبي الفريق، هو ملتزم ومنضبط فنيا وتكتيكيا، ولديه إمكانيات بدنية هائلة".

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وأضاف "عندما انتقل للأهلي كنت على يقين تام أنه سيقدم مستويات رائعة مع الأهلي".

وأردف "ميكيسون يلعب كجناح لأنه يسبب إزعاج كبير للخصم ويمكنه اللعب في الوسط ويمتاز بالسرعة وهو لاعب متكامل تستطيع الدفع به في عدة مراكز ويحتاج للتأقلم حتى ينجح مع موسيماني في الأهلي الموسم المقبل".

وأتم "الأهلي فريق قوي واعتقد أن اللاعب سيكون له مكانة خاصة في الفريق، يستطيع إحراز الأهداف بصورة مختلفة وماكرة ويمثل خطورة على الخصم".

وسبق أن قاد جوميز سيمبا التنزاني في مواجهة الأهلي الموسم المنصرم بدوري أبطال إفريقيا وفاز ذهابا بهدف ميكيسون، بينما خسر في الإياب بهدف دون مقابل.

لويس ميكيسون الأهلي ديديه جوميز سيمبا
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