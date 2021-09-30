عامر حسين: 11 ناديا يريدون الشكل التقليدي للدوري الجديد.. وموقف القطبين

الخميس، 30 سبتمبر 2021 - 00:28

كتب : FilGoal

عامر حسين

كشف عامر حسين عضو رابطة الأندية والمشرف على لجنة المسابقات أن 11 ناديا يريد إقامة الدوري المصري بالشكل التقليدي (دوري من دورين)، وأوضح موقف القطبين.

وكشف عامر حسين 3 تصورات مطروحة للمسابقة في الموسم الجديد. (طالع التفاصيل)

وقال عامر حسين عبر قناة النهار: "11 ناديا أثناء المناقشة من بينهم الإسماعيلي والاتحاد والمصري يريدون الشكل التقليدي للدوري المصري حتى لو تأخرت نهاية المسابقة".

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وأضاف "الأهلي والزمالك يدرسان حتى الآن نظام الموسم المقبل الأمثل على مستوى الشق المالي خاصة بسبب عدد المباريات والارتباطات خلال الموسم".

وأردف "قبل كأس الأمم الإفريقية سنكون قد لعبنا 8 جولات من بداية الدوري عندما يبدأ الموسم، في ظل أن كأس العالم للأندية وكأس السوبر الإفريقي لم يتحدد موعدها حتى الآن وبالتالي لن ينتهي الموسم قبل نهاية أغسطس المقبل، في ظل وجود توقف 45 يوما بسبب كأس الأمم و20 يوما بسبب كأس العرب".

وأتم "كارلوس كيروش طلب قبل مباراتي الجابون وأنجولا أن تُقام 3 جولات من الدوري حتى يحصل اللاعبين على راحة قبل 3 أيام من بدء الأجندة الدولية".

الدوري المصري عامر حسين
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