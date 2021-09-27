عامر حسين يشرح 3 تصورات مطروحة للدوري المصري

كشف عامر حسين عضو رابطة أندية الدوري المصري، عن 3 تصورات مطروحة للمسابقة في الموسم الجديد.

وصرّح حسين عبر أون تايم سبورتس 2: "الدوري يبدأ 25 أكتوبر بعد نهاية ارتباطات المنتخب والأندية في بطولات إفريقيا".

وأكمل: "وصلت لـ 3 تصورات ممكنة لإقامة الدوري، نناقشها ونعرضها على الأندية حتى نستقر على شكل نهائي للمسابقة".

وكشف: "التصور الأول هو الدوري بنظامه الطبيعي من ذهاب وإياب، وذلك سينتهي في نهايات أغسطس".

وتابع: "التصوران الثاني والثالث سيسمحان بنهاية الدوري شهر أبكر، أي في يوليو".

وأكمل: "التصور الثاني هو دوري المجموعتين، يتأهل منه أول 3 فرق في كل مجموعة لخوض دوري نهائي بنظام الذهاب والإياب من 6 فرق لتحديد البطل. فيما يهبط صاحب المركز الأخير في كل مجموعة، ويلعب صاحب المركز قبل الأخير أمام نظيره في المجموعة الأخرى لتحديد الهابط الثالث، وفي ذلك النظام يخوض كل فريق 26 مباراة على أحد أقصى".

وأشار: "في التصور الثالث يُلعَب دوري من دور واحد. ثم تنتقل أول 10 فرق لخوض دوري لتحديد البطل. وتنتقل آخر 8 فرق للعب دوري لتحديد الهابطين، وفي هذا النظام تلعب كل الفرق 24 مباراة بشكل متساوٍ".

عامر حسين عبر أون تايم سبورتس يستعرض تصوراته للدوري الجديد 🌟🇪🇬 pic.twitter.com/UuBvqX1kEF — FilGoal (@FilGoal) September 26, 2021

وأوضح حسين: "القُرعة هي ما سيحدد صاحب الملعب في كل مباراة، ولن يكون هناك قرعة موجهة".

وأتم: "سنناقش تلك الأنظمة الثلاثة مع الأندية للوقوف على إيجابياتها وسلبياتها قبل حسم القرار".