خبر في الجول - تفاصيل انضمام حسين السيد لـ بيراميدز وإعارة لاعب للجيش

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 - 23:50

كتب : بسام أبوبكر

مران الأهلي - حسين السيد

علم FilGoal.com تفاصيل انتقال حسين السيد إلى بيراميدز.

كريم الطيب

النادي : طلائع الجيش

حسين السيد

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وكان حسين السيد قد انضم إلى بيراميدز قادما من صفوف طلائع الجيش بعقد يمتد لمدة 4 مواسم حتى 2025.

وحسبما علم FilGoal.com فأن حسين السيد انضم لبيراميدز مقابل 7.5 مليون جنيه بالإضافة لإعارة كريم الطيب للجيش.

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وكان كريم الطيب قد شارك كبديل في مباراة السوبر المصري ضد الأهلي.

وسبق أن أعار بيراميدز كريم الطيب الموسم المنقضي لصفوف الجونة، ومن ثم أعاره لصفوف الجيش الموسم المقبل.

وبدأ حسين التدريب اليوم الأربعاء بعد الانضمام بشكل رسمي لبيراميدز.

وتألق السيد، رفقة مدرب بيراميدز، إيهاب جلال، حيث سجل هدفين في 26 مباراة معه في نادي مصر للمقاصة.

ولعب السيد 14 مباراة مع الإسماعيلي تحت إمرة إيهاب جلال كذلك سجل فيهم هدفا.

وضم بيراميدز في الصيف الجاري كل من فخر الدين بن يوسف وهشام محمد وعبد الله مجدي.

حسين السيد كريم الطيب بيراميدز في الدوري
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