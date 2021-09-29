كييزا يهدم جدار تشيلسي بهدف بعد 10 ثواني

حسم يوفنتوس قمة المجموعة الثامنة بالفوز على تشيلسي بهدف دون مقابل في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا على ملعب يوفنتوس ستيديوم.

سجل هدف اللقاء الوحيد: فيديريكو كييزا.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة بينما توقف رصيد تشيلسي عند 3 نقاط.

وكان زينيت الروسي قد اكتسح ضيفه مالمو برباعية دون رد ليزاحم البلوز على الوصافة.

وأصبح كييزا أول إيطالي يسجل في 4 مباريات متتالية مع يوفنتوس في دوري الأبطال منذ أليساندرو ديل بيرو في نوفمبر 1997.

كما سجل أسرع هدف في بداية الشوط الثاني في تاريخ يوفنتوس بعد مرور 10 ثوانٍ فقط.

ولأول مرة يخسر تشيلسي مباراتين متتاليتين خارج أرضه تحت قيادة توماس توخيل بعد السقوط ضد أستون فيلا بنتيجة 2-1 ثم يوفنتوس.

كما خاض ليوناردو بونوتشي مباراته رقم 450 مع يوفنتوس في جميع المسابقات.

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التشكيل

يبدأ فيديريكو بيرنارديسكي في مركز المهاجم لتعويض غياب باولو ديبالا وألفارو موراتا في هجوم يوفنتوس.

وتواجد خلفه الكولومبي خوان كوادرادو والإيطالي فيدريكيو كييزا.

فيما غاب نجولو كانتي عن وسط تشيلسي بسبب إصابته بفيروس كورونا وعوضه الكرواتي ماتيو كوفاسيتش.

كما تواجد المغربي حكيم زياش في مركز الجناح بجوار الألماني كاي هافريتز وفي الهجوم البلجيكي روميلو لوكاكو.

كييزا يقود هجوم يوفنتوس ضد تشيلسي في غياب موراتا وديبالا 🔵⚽️#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/12VSgzCJ5k — FilGoal (@FilGoal) September 29, 2021

وصف المباراة

وفي الدقيقة السابعة من بداية اللقاء سدد لوكاكو كرة قوية أبعدها تشيزني.

وفي الدقيقة 18 أشهر الحكم بطاقة صفراء لماركوس ألونسو بسبب دفع خوان كوادرادو.

وبعد دقيقتين استغل كييزا خطأ فادحا من دفاع تشيلسي وخطف الكرة قبل أن تصل إلى رودريجير وانفرد من منتصف الملعب وسدد كرة مرت بجوار القائم.

هدأت أحداث المباراة مع سيطرة تشيلسي لكن دون خطورة على مرمى تشيزني.

وفي الأنفاس الأخيرة من الشوط الأول هدد كوفاسيتش مرمى يوفنتوس بتسديدة ارتطمت بالدفاع وشتتها الدفاع.































الهدف الأسرع

10 ثواني من انطلاق الشوط الثاني أرسل بيرنارديسكي بينية إلى كييزا الذي سدد كرة قوية في الزاوية القريبة لميندي معلنا الهدف الأول.

وأصبح هدف كييزا الأسرع ليوفنتوس مع بداية الشوط الثاني في تاريخه بدوري الأبطال.

فيدريكو كييزا سجل أسرع هدف ليوفنتوس في الشوط الثاني بدوري أبطال أوروبا، كييزا سجل الهدف بعد 10 ثواني فقط من انطلاق الشوط الثاني🌟⚽️ pic.twitter.com/y2ZuBXDLl4 — FilGoal (@FilGoal) September 29, 2021

وفي الدقيقة 53 كاد لوكاتيلي أن يهز شباك فريقه بعدما حاول قطع الكرة من على حدود منطقة الجزاء لكن كرته مرت بجوار قائم تشيزني.

ومع مرور ساعة من بداية اللقاء تحصل حكيم زياش على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على كييزا في منتصف الملعب وخرج بعدها مباشرة وعوضها كالوم هودسون أودوي.

تشيلسي واصل الضغط وسط تكتل دفاع يوفنتوس، بينما اعتمد أصحاب الأرض على المرتدات.

الدقيقة 63 كاد بيرنارديسكي أن ينهي المباراة مبكرا لكنه فشل في تحويل عرضية كوادرادو من داخل الـ 6 ياردات في الشباك.

لوكاكو كاد برأسية أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 74 لكن كرته مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 83 تسلم البلجيكي الكرة والتف وسدد كرة مرت أعلى من عارضة تشيزني.

وفي الدقيقة 86 طالب لاعبو تشيلسي بركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد لكن تقنية الفيديو رفضت احتسابها.

وكاد هافريتز برأسية أن يسجل هدفا قاتلا لكن كرته مرت أعلى من العارضة لتنتهي المباراة بفوز البيانكونيري.