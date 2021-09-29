كييزا يهدم جدار تشيلسي بهدف بعد 10 ثواني

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 - 23:00

كتب : إسلام أحمد

فيديريكو كييزا - يوفنتوس

حسم يوفنتوس قمة المجموعة الثامنة بالفوز على تشيلسي بهدف دون مقابل في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا على ملعب يوفنتوس ستيديوم.

سجل هدف اللقاء الوحيد: فيديريكو كييزا.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة بينما توقف رصيد تشيلسي عند 3 نقاط.

أخبار متعلقة
انتهت ليلة الأبطال - بنفيكا (3)-(0) برشلونة .. بايرن ميونيخ (5)-(0) دينامو كييف ليلة الأبطال - هدف لم يحدث من قبل ينصر أتالانتا.. وزينيت يحتفل بذكرى الحصار برباعية انتهت ليلة الأبطال – يونايتد (2) - (1) فياريال.. انتصار قاتل للشياطين الحُمر

وكان زينيت الروسي قد اكتسح ضيفه مالمو برباعية دون رد ليزاحم البلوز على الوصافة.

وأصبح كييزا أول إيطالي يسجل في 4 مباريات متتالية مع يوفنتوس في دوري الأبطال منذ أليساندرو ديل بيرو في نوفمبر 1997.

كما سجل أسرع هدف في بداية الشوط الثاني في تاريخ يوفنتوس بعد مرور 10 ثوانٍ فقط.

ولأول مرة يخسر تشيلسي مباراتين متتاليتين خارج أرضه تحت قيادة توماس توخيل بعد السقوط ضد أستون فيلا بنتيجة 2-1 ثم يوفنتوس.

كما خاض ليوناردو بونوتشي مباراته رقم 450 مع يوفنتوس في جميع المسابقات.

التشكيل

يبدأ فيديريكو بيرنارديسكي في مركز المهاجم لتعويض غياب باولو ديبالا وألفارو موراتا في هجوم يوفنتوس.

وتواجد خلفه الكولومبي خوان كوادرادو والإيطالي فيدريكيو كييزا.

فيما غاب نجولو كانتي عن وسط تشيلسي بسبب إصابته بفيروس كورونا وعوضه الكرواتي ماتيو كوفاسيتش.

كما تواجد المغربي حكيم زياش في مركز الجناح بجوار الألماني كاي هافريتز وفي الهجوم البلجيكي روميلو لوكاكو.

وصف المباراة

وفي الدقيقة السابعة من بداية اللقاء سدد لوكاكو كرة قوية أبعدها تشيزني.

وفي الدقيقة 18 أشهر الحكم بطاقة صفراء لماركوس ألونسو بسبب دفع خوان كوادرادو.

وبعد دقيقتين استغل كييزا خطأ فادحا من دفاع تشيلسي وخطف الكرة قبل أن تصل إلى رودريجير وانفرد من منتصف الملعب وسدد كرة مرت بجوار القائم.

هدأت أحداث المباراة مع سيطرة تشيلسي لكن دون خطورة على مرمى تشيزني.

وفي الأنفاس الأخيرة من الشوط الأول هدد كوفاسيتش مرمى يوفنتوس بتسديدة ارتطمت بالدفاع وشتتها الدفاع.

الهدف الأسرع

10 ثواني من انطلاق الشوط الثاني أرسل بيرنارديسكي بينية إلى كييزا الذي سدد كرة قوية في الزاوية القريبة لميندي معلنا الهدف الأول.

وأصبح هدف كييزا الأسرع ليوفنتوس مع بداية الشوط الثاني في تاريخه بدوري الأبطال.

وفي الدقيقة 53 كاد لوكاتيلي أن يهز شباك فريقه بعدما حاول قطع الكرة من على حدود منطقة الجزاء لكن كرته مرت بجوار قائم تشيزني.

ومع مرور ساعة من بداية اللقاء تحصل حكيم زياش على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على كييزا في منتصف الملعب وخرج بعدها مباشرة وعوضها كالوم هودسون أودوي.

تشيلسي واصل الضغط وسط تكتل دفاع يوفنتوس، بينما اعتمد أصحاب الأرض على المرتدات.

الدقيقة 63 كاد بيرنارديسكي أن ينهي المباراة مبكرا لكنه فشل في تحويل عرضية كوادرادو من داخل الـ 6 ياردات في الشباك.

لوكاكو كاد برأسية أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 74 لكن كرته مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 83 تسلم البلجيكي الكرة والتف وسدد كرة مرت أعلى من عارضة تشيزني.

وفي الدقيقة 86 طالب لاعبو تشيلسي بركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد لكن تقنية الفيديو رفضت احتسابها.

وكاد هافريتز برأسية أن يسجل هدفا قاتلا لكن كرته مرت أعلى من العارضة لتنتهي المباراة بفوز البيانكونيري.

يوفنتوس تشيلسي #ليلة_الأبطال دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
أخر الأخبار
أطلق صرختك واحتفل بتاريخك الاستثنائي.. رونالدو يقود يونايتد لقتل فياريال 14 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
طريق كومان يزداد ظلاما في ملعب النور.. بنفيكا يقسو على برشلونة بثلاثية تاريخية 17 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ يغرد منفردا ويقسو على دينامو كييف بخماسية 21 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كييزا يهدم جدار تشيلسي بهدف بعد 10 ثواني 21 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ليلة الأبطال - هدف لم يحدث من قبل ينصر أتالانتا.. وزينيت يحتفل بذكرى الحصار برباعية 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة يد - يحيى خالد يقود فيزبريم للفوز على برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2 ساعة | رياضات أخرى
انتهت ليلة الأبطال - يوفنتوس (1) (0) تشيلسي 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
انتهت ليلة الأبطال – يونايتد (2) - (1) فياريال.. انتصار قاتل للشياطين الحُمر 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية صلاح ضد بورتو تحقق 3 أرقام تاريخية للملك المصري 2 انتهى دوري اليد - الأهلي (27)-(32) الزمالك.. نهاية اللقاء بفوز أبيض 3 قائمة كيروش المحلية الأولى – 3 وجوه جديدة.. وغياب صلاح محسن وعمر جابر عن مباراة ليبيريا 4 كرة يد – الانتصارات البيضاء مستمرة.. الزمالك يهزم الأهلي في الدوري