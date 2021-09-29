ليلة الأبطال - هدف لم يحدث من قبل ينصر أتالانتا.. وزينيت يحتفل بذكرى الحصار برباعية

اكتسح زينيت سان بطرسبرج الروسي ضيفه مالمو السويدي بنتيجة 4-0 في الجولة الثانية لحساب المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا، واكتفى أتالانتا بهدف وحيد في الفوز على يونج بويز السويسري ضمن المجموعة السادسة.

زينيت × مالمو

على ملعب جازبروم أرينا في روسيا، أحيت جماهير النادي الروسي الذكرى الـ 80 لبدء حصار مدينة ليننجراد –الاسم القديم لمدينة سان بطرسبرج- من الجيش النازي.

وبرسالة تقول "علم يرفرف أعلى المنازل وعدو يظهر في السماء، دعونا نُحلق فوق المدينة".

The Zenit fans tribute to the victims of the Siege of Leningrad before today's match #ГородГеройЛенинград “The flag was waving above home, and the enemy appeared in the sky and started circling above the city” #ZENMFF #UCL pic.twitter.com/mlxhXH34Xu — FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) September 29, 2021

البرازيلي كلاودينيو تقدم مبكرا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لصالح زينيت في الدقيقة التاسعة من بداية اللقاء.

مع بداية الشوط الثاني سجل ياروسلاف راكيتسكي هدف الرُوس الثاني بضربة رأسية على يمين الحارس في الدقيقة 49.

بعد 4 دقائق وعقب العودة لتقنية الفيديو أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه أنيل أحمهودزيتش لاعب مالمو ليُكمل الضيوف المباراة بـ 10 لاعبين.

محاولات زينيت لاستغلال النقص العددي تواصلت بحثا عن هدف آخر، فسجل أليكس سوتورمين هدف الفوز بتصويبة قوية قبل 10 دقائق من نهاية اللقاء.

وفي الوقت بدلا من الضائع سجل ويندل هدف زينيت الرابع من متابعة.

فوز قاد زينيت للصدارة برصيد 3 نقاط بشكل مؤقت بفارق الأهداف عن يوفنتوس وتشيلسي.

بينما تذيل مالمو الترتيب بدون رصيد من مباراتين.

ويلتقي زينيت على أرضه في الجولة المقبلة مع يوفنتوس، بينما يحل مالمو ضيفا على تشيلسي.

أتالانتا × يانج بويز

تصدر أتالانتا بشكل مؤقت الترتيب برصيد 4 نقاط محققا فوزه الأول على حساب يانج بويز الذي تراجع للمركز الثاني برصيد نقطتين.

بعد 11 دقيقة خرج الألماني روبن جوسينس متأثرا بالإصابة وعوضه الدنماركي يواكيم ماهيلي.

تقدم أتالانتا في الدقيقة 17 بهدف ألغته تقنية الفيديو بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 68 سجل ماتيو بيسينا هدف الفوز الوحيد، مستفيدا من عرضية الكولومبي دوفان زاباتا.

وأصبح بيسينا هو أول إيطالي يسجل بقميص أتالانتا في مسابقة دوري الأبطال بعد 30 هدفا سابقا سجلها الفريق خلال ظهوره بآخر نسختين.

ويحل أتالانتا ضيفا على ملعب أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد الجولة المقبلة، بينما يستضيف يانج بويز ضيفه فياريال الإسباني.