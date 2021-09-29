اجتمع مع إيهاب جلال للمرة الثالثة.. بيراميدز يضم حسين السيد

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 - 20:14

كتب : FilGoal

الأهلي - الإسماعيلي - أفشة - حسين السيد

أعلن بيراميدز اليوم الأربعاء رسميا ضمه للظهير الأيسر حسين السيد قادما من صفوف طلائع الجيش.

حسين السيد

النادي : طلائع الجيش

بيراميدز

وأشار بيان بيراميدز إلى أن اللاعب الملقب بـ"مارسيلو" وقع على عقد يربطه بالنادي حتى عام 2025.

وبدأ اللاعب صاحب الـ30 عاما مسيرته في صفوف ناشئي الأهلي ومنه انتقل إلى مصر للمقاصة في عام 2011.

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وعاد حسين السيد للأهلي في 2014 ومنه أعير للاتفاق السعودي في 2018 ثم رحل إلى الصفاقسي التونسي معارا في 2020.

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وفي 2021 رحل حسين السيد من الأهلي إلى صفوف طلائع الجيش ومنه لعب النصف الثاني من الموسم معارا مع الإسماعيلي.

وتألق السيد، رفقة مدرب بيراميدز، إيهاب جلال، حيث سجل هدفين في 26 مباراة معه في نادي مصر للمقاصة.

ولعب السيد 14 مباراة مع الإسماعيلي تحت إمرة إيهاب جلال كذلك سجل فيهم هدفا.

وضم بيراميدز في الصيف الجاري كل من فخر الدين بن يوسف وهشام محمد وعبد الله مجدي.

بيراميدز حسين السيد في الدوري إيهاب جلال
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