ضياء السيد: نعلن قائمة المحترفين النهائية عقب لقاء ليبيريا.. وكيروش يعقد جلسات تمتد لـ 9 ساعات

أوضح ضياء السيد المدرب العام لمنتخب مصر أن الجهاز الفني سيختار القائمة النهائية المستدعاة للمحترفين عقب مواجهة ليبيريا الودية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة ليبيريا وديا غدا الخميس على استاد برج العرب.

وقال السيد في تصريحات صحفية عن لقاء ليبيا: "لدينا مباراة مهمة نسعى من خلالها تصدر المجموعة، لا يوجد لدينا وقت لإجراء تغييرات كثيرة وسنعتمد على جميع اللاعبين سواء المحليين أو المحترفين في الخارج".

وأضاف عن موقف المحترفين: "لقد قمنا باختيار تسعة لاعبين، لكن لا أستطيع أن أقول إن جميعهم سيتواجدون في القائمة النهائية والتي سنعلن عنها عقب مباراة ليبيريا الودية".

وكان منتخب مصر قد استدعى كل من: محمد صلاح – محمد النني – أحمد حجازي – أحمد حسن كوكا – أحمد ياسر ريان – عمر مرموش – مصطفى محمد – سام مرسي – كريم حافظ.

وأتم قائلا: "كارلوس كيروش يعقد معنا ومع اللاعبين جلسات يومية تمتد إلى تسع ساعات ويتابع العديد من مقاطع الفيديو للاعبين لعل أبرزهم مهند لاشين وأحمد سمير وبالفعل هما معنا في المعسكر الحالي".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة ليبيا يومي 8 و11 أكتوبر المقبل، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2022.

وتلعب مصر مع ليبيريا مساء غد الخميس في مباراة ودية، ستكون هي الأولى تحت قيادة كارلوس كيروش المدرب البرتغالي الجديد.

وصرح كيروش في المؤتمر الصحفي أمس الأربعاء، بأن محمد صلاح مستمر كقائد لمنتخب مصر لأنه الشخص الأنسب لتلك المهمة.