طبيب الزمالك يكشف سبب استبعاد عبد الشافي من معسكر المنتخب

كشف محمد أسامة طبيب نادي الزمالك سبب استبعاد محمد عبد الشافي ظهير أيسر الفريق من معسكر منتخب مصر.

وخرج عبد الشافي من معسكر المنتخب الوطني الذي يستعد للقاء ليبيريا وديا، ومواجهتي ليبيا ضمن تصفيات كأس العالم 2022 وعوضه محمد حمدي ظهير بيراميدز. (طالع التفاصيل)

وقال أسامة في تصريحات عبر قناة الزمالك نقلها الموقع الرسمي: "عبد الشافي لم يتعرض لإصابة جديدة في الركبة، وكان يعاني من إصابة منذ فترة وقبل أن يتعرض للإصابة في عظمة الترقوة".

وأضاف "خلال فترة التوقف السابقة لم يتوقع عبد الشافي انضمامه للمنتخب لكنه فوجئ بضمه ولم نتمكن من القيام بالبرنامج العلاجي، وعندما عاد تحدثت معه وأخطرته بضرورة تنفيذ البرنامج في التوقف المقبل ورحب اللاعب خاصة وأنه سيحصل على راحة لمدة خمسة أيام بعد الحقن".

وأتم "بعدما تم الإعلان عن قائمة المعسكر المقبل وجدنا عبد الشافي ضمنها، وتحدثت مع الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب وشرحت له الحالة، وتحدث الطبيب مع وائل جمعة مدير المنتخب وشرح وجهة النظر وأرسلت تقريرا طبيا بحالة اللاعب وتقبل الجهاز الفني خروج اللاعب من القائمة لتنفيذ البرنامج العلاجي بدون أي مشكلة".

وشدد محمد أسامة على أنه يضع برنامجا خاصا للتعامل مع اللاعبين بعد سن الـ 30 أو 35 عاما، مضيفا أن هناك اتفاقا مع عبد الشافي على استغلال فترات التوقف للقيام ببرنامج علاجي "حقن" وفقا للبروتوكولات التي نتبعها معه.