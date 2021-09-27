استدعاء محمد حمدي لـ منتخب مصر بدلا من عبد الشافي

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، استدعاء محمد حمدي ظهير بيراميدز الأيسر، للانضمام لمعسكر الفراعنة.

ويحل حمدي بديلا لمحمد عبد الشافي، الذي "تستدعي حالته مزيدا من العلاج" بحسب بيان اتحاد الكرة.

ويبدأ منتخب مصر معسكره بمواجهة ليبيريا وديا يوم الخميس المقبل.

ويبلغ حمدي من العمر 26 عاما، وصنع 6 أهداف في 24 مباراة الموسم الماضي.

وكان حمدي قد انضم لمعسكر المنتخب في مرات سابقة، إلا أنه لا يملك أي مباراة دولية في رصيده.

وكان منتخب مصر قد ضم 24 لاعبا محليا بجانب 9 محترفين، قبل تقليص العدد قبل مواجهتي ليبيا في تصفيات كأس العالم.

وفي مركز الظهير الأيسر، كان كيروش قد ضم عبد الشافي وأحمد فتوح، بجوار ظهير مالاتياسبور التركي كريم حافظ.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي ليبيا شهر أكتوبر المقبل، ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2022.

منتخب مصر يحتل المركز الثاني في المجموعة خلف ليبيا برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل مع أنجولا والجابون على التوالي، فيما تملك ليبيا 6 نقاط.