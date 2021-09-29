دوري أبطال إفريقيا للسيدات – دجلة في المجموعة الأولى.. وصنداونز ضد الجيش الملكي

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 - 17:25

كتب : محمد سمير

وادي دجلة - بيان رسمي

أسفرت قرعة النسخة الأولى من دوري أبطال إفريقيا للسيدات، عن وقوع وادي دجلة في المجموعة الأولى من البطولة.

وضمت المجموعة الأولى كل من وادي دجلة، ومانديه المالي ومالابو كينجز الغيني الاستوائي، وسيكوندي هاساكاس الغاني.

أما المجموعة الثانية فضمت فيهيجا كوينز الكيني وصنداونز الجنوب إفريقي والجيش الملكي المغربي وريفر أنجلز النيجيري.

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وتقام البطولة في مصر بين 5 و19 نوفمبر المقبل، على ملعبي الكلية الحربية والدفاع الجوي.

ويمثل وادي دجلة مصر في البطولة بعد أن فاز ببطولة الدوري في الموسم الماضي.

دوري أبطال إفريقيا للسيدات
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