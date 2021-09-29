لينو يعترف: قد أرحل عن أرسنال في يناير.. أرتيتا لم يتحدث معي

اعترف بيرند لينو حارس مرمى أرسنال أنه قد يرحل عن الفريق خلال الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير حال لم يعد للمشاركة بشكل أساسي.

بيرند لينو النادي : أرسنال أرسنال

وشارك لينو في أول ثلاث مباريات من الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي قبل أن يفقد مكانه لصالح آرون رامسديل.

وقال لينو لموقع "سبورت بيلد" الألماني: "لا يوجد أي سبب واضح لماذا أجلس على مقاعد البدلاء، لكن الأمر ليس له علاقة بأدائي".

وواصل "ميكيل أرتيتا هو المدرب وهو من يقرر لكن بالطبع الأمر صعب علي".

وأضاف الحارس صاحب الـ29 عاما "لندن مكان جيد للغاية لي وميلانو ليست سيئة بل هي أقرب لمدينتي شتوتجارت".

قبل أن يشدد "لكنني لا أفكر بجدية حول أي شيء الآن، أشعر بالراحة في أرسنال ولندن".

وأكمل الحارس الألماني حديثه "إن لم يتغير أي شيء بشأن موقفي حتى يناير سأفكر في الخيارات المتاحة أمامي وكيف سوف أستمر".

وأتم لينو حديثه "الآن أنا أركز على عملي والتدرب ولا أستطيع التعليق على أي شيء آخر في اللحظة الحالية".