من هو شيريف تيراسبول الذي فاجأ العالم بالفوز على ريال مدريد

تفاجأ العالم أمس الأربعاء بفوز شيريف تيراسبول على ريال مدريد وعلى ملعب سانتياجو برنابيو، واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ البطولة.

فوز شيريف جعل الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا يسأل متابعيه، عن ما إذا كانت هي الصدمة الأكبر على الإطلاق في البطولة.

أغلب متابعي كرة القدم لم يعرفوا من قبل بوجود نادي يسمى شيريف أو حتى وجود فرق في دولة مولدوفا، وذلك لأنها المشاركة الأولى لأي فريق مولدوفي في دوري أبطال أوروبا.

شيريف نادي يقع في مدينة تيراسبول في مولدوفا، تأسس عام 1997 وشارك في دوري مولدوفا لأول مرة عام 1998، وفي ذلك الموسم حصل على لقبه الأول بالتتويج بكأس مولدوفا.

يلعب الفريق على ملعبه الخاص والذي يحمل اسم النادي ويتسع لـ 12 ألف متفرج والذي تم إنشائه عام 2002.

بدأ شيريف تيراسبول هيمنته على دوري مولدوفا منذ موسم 2000-2001، عندما توج باللقب، ومنذ ذلك الوقت توج الفريق بلقب الدوري المولدوفي بـ 19 مرة من أصل ولم يخسره سوى في مناسبتين فقط.

منذ عام 2001 كان شريف تيراسبول يحاول الوصول لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في كل موسم لكن دون جدوى وكان الفريق يخرج من الدور التمهيدي الثاني في كل مرة.

وفي موسم 2009-2010 حقق شيريف تيراسبول إنجازه الأفضل أوروبيا بالتأهل لدور المجموعات في الدوري الأوروبي لأول مرة، وحقق فوزا مها على تيفينتي أنهى به سلسلة لا هزيمة استمرت 17 مباراة مع الفريق الهولندي.

ولم يتمكن شيريف تيراسبول للتأهل من دور المجموعات إذ أنهاه في المركز الثالث خلف تيفينتي وفنربخشه.

وفي الموسم التالي حقق شيريف إنجازه الأفضل في دوري أبطال أوروبا بالوصول للدور التمهيدي الأخير ولكنه خسر أمام بازل بأربعة أهداف دون مقابل في النتيجة الإجمالية.

مرة أخرى شارك الفريق في مجموعات الدوري الأوروبي ولكن تلك المرة حل في المركز الرابع خلف دينامو كييف، وباتي بوريسوف، وإي زد ألكمار.

وشارك شيريف تيراسبول في دور المجموعات من الدوري الأوروبي مرتين إضافيتين في2013-2014، و2017-2018 وأنهى دور المجموعات في المركز الثالث أيضا في كلا المناسبتين.

في الموسم الحالي حقق شيريف تيراسبول إنجازه الأكبر قاريا في تاريخه بالوصول لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا وهو الإنجاز القاري الأكبر لفريق من مولدوفا.

شيريف لم يكتفي حتى الآن بالمشاركة الشرفية ولكن الفريق يقدم أداء مذهل جعله يحقق العلامة الكاملة بالفوز على شاختار وعلى ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو.

أكثر المتفائلين من مشجعي شيريف تيراسبول قبل بداية الموسم لم يكن ليتخيل أن يتأهل الفريق لدور المجموعات ويتصدر مجموعته التي تضم ريال مدريد وإنتر وشاختار بعد إنقضاء جولتين محققا العلامة الكاملة.

بداية شيريف تيراسبول بالتأكيد سترفع من طموحات لاعبيه ومشجعيه أيضا فيما تبقى من مباريات في دور المجموعات، لذلك قد نرى الفريق في النهاية متأهلا لأول مرة أيضا إلى دور الـ 16 أو قد يكون هو الحصان الأسود لتلك النسخة.