مهاجم ليفربول السابق: ميسي ورونالدو ليسا بجودة صلاح حاليا

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 - 12:34

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بهدف ليفربول في كريستال بالاس

يعتقد دين سوندرز مهاجم ليفربول السابق أن المستوى الذي وصل إليه محمد صلاح حاليا يتفوق على مستوى نجوم بحجم ليونيل ميسي صانع ألعاب باريس سان جيرمان وكريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد.

صلاح (29 عاما) يواصل التألق للموسم الخامس على التوالي مع ليفربول، فيما يخوض ميسي (34 عاما) تجربته الجديدة بعد الرحيل من برشلونة في الصيف، كما عاد رونالدو (36 عاما) إلى بيته القديم يونايتد عقب مغادرة يوفنتوس.

وقال سوندرز في تصريحات لـTalkSPORT: "الآن، ونحن نتحدث، من أفضل من صلاح في عالم كرة القدم؟".

أخبار متعلقة
صلاح مازحا: نريد خوض كل مبارياتنا على ملعب بورتو صلاح يفوز بجائزة رجل مباراة بورتو وليفربول صلاح يسجل ويقود ليفربول للحفاظ على الصدارة بالفوز على بورتو ثنائية صلاح ضد بورتو تحقق 3 أرقام تاريخية للملك المصري

وأضاف "لا يمكن لأحد إيقاف صلاح حاليا، لقد سجل 8 أهداف في 8 مباريات وهو يلعب كجناح، إنه لا يلعب كمهاجم صريح".

وتابع "ميسي ورونالدو في مكانة خاصة بهما، لكن في الوقت الحالي ليسا بجودة صلاح".

عندما سئل من الأفضل بين الدولي المصري والنجم البرتغالي، أجاب سوندرز: "الآن، صلاح".

وأتم "من السهل قول رونالدو، لكن في الوقت الحالي يبدو أن صلاح سيسجل كل أسبوع".

وسجل صلاح ثنائية في فوز ليفربول الساحق على بورتو بنتيجة 5-1 ضمن ثاني جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

فيما أحرز ميسي أول أهدافه بقميص الفريق الباريسي في شباك مانشستر سيتي.

ويستعد رونالدو لخوض مباراة يونايتد أمام فياريال في دوري الأبطال يوم الأربعاء.

محمد صلاح ليونيل ميسي كريستيانو رونالدو ليفربول باريس سان جيرمان مانشستر يونايتد
نرشح لكم
أخر الأخبار
دياب: دوري الدور الواحد هو الأفضل.. ولن يتم ترحيل القمة 14 دقيقة | الدوري المصري
ميسي: بدأت في الاعتياد على أجواء باريس.. وفزنا على أحد المرشحين للقب 34 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مهاجم ليفربول السابق: ميسي ورونالدو ليسا بجودة صلاح حاليا 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إيقاف بيساكا مباراتين أوروبيا 44 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أرسنال يعلن غياب تشاكا 3 أشهر ساعة | الدوري الإنجليزي
حوار - محمود علاء: شيكابالا لا يستحق الإيقاف.. وهذا مثلي الأعلى ساعة | الدوري المصري
عودة الجماهير بنسبة 100% في مباريات الدوري الإسباني ساعة | الدوري الإسباني
مران الأهلي – انتظام كهربا وطاهر.. وراحة سلبية من موسيماني 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية صلاح ضد بورتو تحقق 3 أرقام تاريخية للملك المصري 2 انتهى دوري اليد - الأهلي (27)-(32) الزمالك.. نهاية اللقاء بفوز أبيض 3 قائمة كيروش المحلية الأولى – 3 وجوه جديدة.. وغياب صلاح محسن وعمر جابر عن مباراة ليبيريا 4 مصدر من الأهلي يرد عبر في الجول على تقارير غضب موسيماني من الخصومات