مهاجم ليفربول السابق: ميسي ورونالدو ليسا بجودة صلاح حاليا

يعتقد دين سوندرز مهاجم ليفربول السابق أن المستوى الذي وصل إليه محمد صلاح حاليا يتفوق على مستوى نجوم بحجم ليونيل ميسي صانع ألعاب باريس سان جيرمان وكريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد.

صلاح (29 عاما) يواصل التألق للموسم الخامس على التوالي مع ليفربول، فيما يخوض ميسي (34 عاما) تجربته الجديدة بعد الرحيل من برشلونة في الصيف، كما عاد رونالدو (36 عاما) إلى بيته القديم يونايتد عقب مغادرة يوفنتوس.

وقال سوندرز في تصريحات لـTalkSPORT: "الآن، ونحن نتحدث، من أفضل من صلاح في عالم كرة القدم؟".

وأضاف "لا يمكن لأحد إيقاف صلاح حاليا، لقد سجل 8 أهداف في 8 مباريات وهو يلعب كجناح، إنه لا يلعب كمهاجم صريح".

وتابع "ميسي ورونالدو في مكانة خاصة بهما، لكن في الوقت الحالي ليسا بجودة صلاح".

عندما سئل من الأفضل بين الدولي المصري والنجم البرتغالي، أجاب سوندرز: "الآن، صلاح".

وأتم "من السهل قول رونالدو، لكن في الوقت الحالي يبدو أن صلاح سيسجل كل أسبوع".

وسجل صلاح ثنائية في فوز ليفربول الساحق على بورتو بنتيجة 5-1 ضمن ثاني جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

فيما أحرز ميسي أول أهدافه بقميص الفريق الباريسي في شباك مانشستر سيتي.

ويستعد رونالدو لخوض مباراة يونايتد أمام فياريال في دوري الأبطال يوم الأربعاء.

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