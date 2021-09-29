أرسنال يعلن غياب تشاكا 3 أشهر

أعلن نادي أرسنال في بيان رسمي عن إصابة جرانيت تشاكا لاعب وسط الفريق في أربطة الركبة.

وتعرض تشاكا للإصابة خلال مباراة توتنام في الجولة السابقة من الدوري والتي انتهت بفوز أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وقال أرسنال في البيان أن الفحوصات التي أجريت على تشاكا أكدت إصابته بإصابة قوية في أوتار الركبة.

ووفقا للبيان فإن تشاكا قد أجرى فحوصات متخصصة والتي أكدت بأن اللاعب لن يحتاج إلى إجراء عملية جراحية.

وسيبدأ تشاكا عملية التعافي وأعادة التأهيل على الفور والتي ستستغرق ثلاثة أشهر من الآن.

اللاعب صاحب الـ 29 عاما شارك مع أرسنال منذ بداية الموسم في خمس مباريات وغاب عن باقي المباريات بصبب تعرضه للإصابة.