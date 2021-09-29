مران الأهلي – انتظام كهربا وطاهر.. وراحة سلبية من موسيماني

انتظم محمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر في تدريبات الأهلي الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش في النادي.

وكان الثنائي قد غاب عن مران الأهلي الجماعي أمس الأول بسبب شعورهم بالإجهاد، إذ فضل الجهاز الفني منهم راحة.

واكتفى الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني بخوض مران خفيف استغرق قرابة 45 دقيقة، بدأ بمحاضرة فنية سريعة قبل أن يبدأ اللاعبون في تنفيذ بعض الوحدات البدنية الخفيفة تحت إشراف مابلو رانجواجو مخطط الأحمال.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الغابة الودية تدريبات استشفائية خفيفة بالجيم.

وفاز الأهلي على فريق الغابة بسبعة أهداف دون مقابل في مباراة ودية أقيمت أمس على ملعب التتش.(طالع التفاصيل)

وكشف الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في الأهلي عن قيام حسين الشحات وياسر إبراهيم لاعبا الفريق باستكمال تنفيذ برنماجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة.

كما شدد أبو عبلة على أن الثنائي قد قطع شوطا كبيرا في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة، وعلى اقترابهما من العودة للتدريبات الجماعية بشكل تدريجي.

ويعاني الشحات من إصابة بإجهاد في العضلة الضامة في حين يعاني ياسر إبراهيم من إجهاد خفيف في العضلة الأمامية.

وقرر بيتسو موسيماني منح راحة اللاعبين راحسة سلبية من التدريبات لمدة ثلاثة أيام على أن يستأنف الفريق التدريبات يوم الأحد المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا في شهر أكتوبر المقبل عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.