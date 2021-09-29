مران الأهلي – انتظام كهربا وطاهر.. وراحة سلبية من موسيماني

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 - 11:06

كتب : حسام نور الدين

محمود عبد المنعم كهربا - طاهر محمد طاهر

انتظم محمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر في تدريبات الأهلي الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش في النادي.

وكان الثنائي قد غاب عن مران الأهلي الجماعي أمس الأول بسبب شعورهم بالإجهاد، إذ فضل الجهاز الفني منهم راحة.

واكتفى الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني بخوض مران خفيف استغرق قرابة 45 دقيقة، بدأ بمحاضرة فنية سريعة قبل أن يبدأ اللاعبون في تنفيذ بعض الوحدات البدنية الخفيفة تحت إشراف مابلو رانجواجو مخطط الأحمال.

أخبار متعلقة
مواعيد مباريات الأربعاء 29-9-2021 والقنوات الناقلة.. قمة تشيلي ويوفنتوس وفرصة برشلونة للتوازن مدرب الحرس الوطني: الفوز على الأهلي ليس سهلا لكنه يظل ممكنا.. ربما الزمالك أفضل الآن الأهلي يهزم نادي الغابة بسباعية وديا تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي بعد اجتماعه الثلاثاء

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الغابة الودية تدريبات استشفائية خفيفة بالجيم.

وفاز الأهلي على فريق الغابة بسبعة أهداف دون مقابل في مباراة ودية أقيمت أمس على ملعب التتش.(طالع التفاصيل)

وكشف الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في الأهلي عن قيام حسين الشحات وياسر إبراهيم لاعبا الفريق باستكمال تنفيذ برنماجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة.

كما شدد أبو عبلة على أن الثنائي قد قطع شوطا كبيرا في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة، وعلى اقترابهما من العودة للتدريبات الجماعية بشكل تدريجي.

ويعاني الشحات من إصابة بإجهاد في العضلة الضامة في حين يعاني ياسر إبراهيم من إجهاد خفيف في العضلة الأمامية.

وقرر بيتسو موسيماني منح راحة اللاعبين راحسة سلبية من التدريبات لمدة ثلاثة أيام على أن يستأنف الفريق التدريبات يوم الأحد المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا في شهر أكتوبر المقبل عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

الأهلي بيتسو موسيماني كهربا طاهر محمد طاهر
نرشح لكم
أخر الأخبار
مران الأهلي – انتظام كهربا وطاهر.. وراحة سلبية من موسيماني 18 دقيقة | مصر
صلاح مازحا: نريد خوض كل مبارياتنا على ملعب بورتو 28 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مواعيد مباريات الأربعاء 29-9-2021 والقنوات الناقلة.. قمة تشيلي ويوفنتوس وفرصة برشلونة للتوازن 44 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كوبا ليبرتادوريس – دودو يصعق أتليتكو مينيرو ويقود بالميراس للنهائي الثاني تواليا ساعة | أمريكا
سيميوني: كنا حقا بحاجة إلى هذا الفوز.. وميلان تفوق علينا قبل الطرد 10 ساعة | دوري أبطال أوروبا
بن ناصر: من المؤلم أن تخسر هكذا.. لا أعرف ماذا أقول 11 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة يد - ميلسونجن يعلن التعاقد مع باروندو المدير الفني لمنتخب مصر 11 ساعة | رياضات أخرى
أنشيلوتي: خسرنا بسبب رمية تماس.. ليس بسبب وضع كامافينجا كظهير أيسر 11 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية صلاح ضد بورتو تحقق 3 أرقام تاريخية للملك المصري 2 انتهى دوري اليد - الأهلي (27)-(32) الزمالك.. نهاية اللقاء بفوز أبيض 3 قائمة كيروش المحلية الأولى – 3 وجوه جديدة.. وغياب صلاح محسن وعمر جابر عن مباراة ليبيريا 4 مصدر من الأهلي يرد عبر في الجول على تقارير غضب موسيماني من الخصومات