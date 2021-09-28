الأهلي يهزم نادي الغابة بسباعية وديا الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 - 18:31 كتب : حسام نور الدين الأهلي - الغابة - حسام حسن الأهلي نادي الغابة حسام حسن نرشح لكم أخر الأخبار مباشر ليلة الأبطال - شاختار (0) (0) إنتر وأياكس (2) (0) بيشكتاش.. جوووول ثاااااني 44 دقيقة | دوري أبطال أوروبا أياكس: أونانا لن يمدد تعاقده.. لم ينجح الأمر ولم يكن خطأنا 47 دقيقة | أوروبا بالقرعة.. اختيار حكم سوبر كلاسيكو ريفر بليت وبوكا جونيورز في الدوري الأرجنتيني 51 دقيقة | أمريكا الزمالك يعلن منح كارتيرون اللاعبين لـ راحة من المران 53 دقيقة | مصر الأهلي يهزم نادي الغابة بسباعية وديا 58 دقيقة | الدوري المصري تشكيل ليلة الأبطال - دجيكو ولاوتارو يقودان هجوم إنتر في مواجهة شاختار ساعة | دوري أبطال أوروبا مؤتمر كيروش: صلاح سيظل القائد وأوضحت رأيي في نظام الدوري لـ مجاهد.. والتاريخ لا يفوز وحده ساعة | منتخب مصر بعد جيمس.. ستيفان نزونزي إلى الريان القطري ساعة | آسيا التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. مؤتمر كيروش: صلاح سيظل القائد وأوضحت رأيي في نظام الدوري لـ مجاهد.. والتاريخ لا يفوز وحده الزمالك يعلن منح كارتيرون اللاعبين لـ راحة من المران الأهلي يهزم نادي الغابة بسباعية وديا خبر في الجول – فيوتشر يضم مروان محسن.. واتفاق مع ناصر ماهر مباشر ليلة الأبطال - شاختار (0) (0) إنتر وأياكس (2) (0) بيشكتاش.. جوووول ثاااااني الأكثر مشاهدة 1 انتهى دوري اليد - الأهلي (27)-(32) الزمالك.. نهاية اللقاء بفوز أبيض 2 قائمة كيروش المحلية الأولى – 3 وجوه جديدة.. وغياب صلاح محسن وعمر جابر عن مباراة ليبيريا 3 مصدر من الأهلي يرد عبر في الجول على تقارير غضب موسيماني من الخصومات 4 كرة يد – الانتصارات البيضاء مستمرة.. الزمالك يهزم الأهلي في الدوري أمس اليوم غدا الدوري الإنجليزي 1 كريستال بالاس 1 برايتون انتهت الدوري الإسباني 1 سيلتا فيجو 0 غرناطة انتهت الدوري الإيطالي 1 فينيسيا 1 تورينو انتهت دوري نجوم قطر 2 الريان 2 الخور انتهت دوري نجوم قطر 0 الوكرة 0 الأهلي انتهت دوري أبطال أوروبا - بورتو - ليفربول لم تبدأ 21:00 دوري أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان - مانشستر سيتي لم تبدأ 21:00 دوري أبطال أوروبا - ميلان - أتليتكو مدريد لم تبدأ 21:00 دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد - شيريف لم تبدأ 21:00 دوري أبطال أوروبا 0 شاختار دونتسك 0 إنتر ميلان مباشر 44:1 دوري أبطال أوروبا - يوفنتوس - تشيلسي لم تبدأ 21:00 دوري أبطال أوروبا - بنفيكا - برشلونة لم تبدأ 21:00 دوري أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ - دينامو كييف لم تبدأ 21:00 دوري أبطال أوروبا - مانشستر يونايتد - فياريال لم تبدأ 21:00 دوري أبطال أوروبا - أتالانتا - يانج بويز لم تبدأ 18:45