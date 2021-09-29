سيميوني: كنا حقا بحاجة إلى هذا الفوز.. وميلان تفوق علينا قبل الطرد

اعترف دييجو سيميوني المدير الفني لـ أتليتكو مدريد الإسباني أن ميلان كان متفوقا، وأوضح كيف آثر طرد فرانك كيسي على المباراة.

وقال سيميوني لشبكة "ميدياست" الإيطالية: "دعونا نبدأ من البداية. ميلان كان متفوقا علينا، ولعب بأسلوب سريع وديناميكي في كرة القدم، والذي رأيناه بالفعل يلعب ضد ليفربول".

وأضاف "بطبيعة الحال، بعد البطاقة الحمراء، بدأوا في التراجع عن بعض المناطق وبدأنا الدخول في مباراة لم نبدأها حتى".

وأكمل "بعد الاستراحة، خرجنا من مناطقنا، في محاولة لاختراق فريق كان منظما جيدا. نحن حقا بحاجة إلى هذا الفوز".

وأتم "لعبنا الشوط الثاني بالسعي لتحقيق الفوز بكل ما لدينا".

ميلان عاد لسان سيرو في دوري أبطال أوروبا منذ 2778 يوم عندما واجه أتليتكو مدريد في دور الـ 16 من موسم 2013-14.

ولأول مرة يفشل ميلان في تحقيق الفوز بأول مباراتين بدور المجموعات من دوري الأبطال.

فيما سجل سواريز لأول مرة بقميص أتليتكو مدريد في دوري الأبطال.