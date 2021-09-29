بن ناصر: من المؤلم أن تخسر هكذا.. لا أعرف ماذا أقول
الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 - 00:21
كتب : FilGoal
أبدى إسماعيل بن ناصر لاعب وسط ميلان غضبه من خسارة ميلان أمام أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا باحتساب ركلة جزاء في الوقت بدلا من الضائع.
إسماعيل بن ناصر
النادي : ميلان
وخسر ميلان في الوقت بدلا من الضائع بنتيجة 2-1 أمام الروخيبلانكوس. (طالع التفاصيل)
وقال بن ناصر لشبكة "ميدياست" الإيطالية عقب المباراة: "عندما تخسر هكذا، حتى لو قدمنا كل ما لدينا، فإن هذه المباريات الكبيرة يتم تحديدها من خلال التفاصيل الدقيقة. هذا ما صنع الفارق ومن المؤلم أن تخسر هكذا".
وأضاف "عندما أتحدث عن هذا، أعني كل ما حدث. لا أفهم، هناك تقنية حكم الفيديو، فهم يتخذون القرار. أنا لا أعرف ماذا أقول".
وأتم "لا يمكننا فعل أي شيء حيال ذلك، علينا أن نرفع رؤوسنا وأن نركز على المباراة التالية".
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⚽️🥅 رافاييل لياو يرسم الفرحة على وجوه عشاق ميلان العائد بقوّة لدوري أبطال أوروبا 👏#ميلان_أتلتيكو | #دوري_الابطال#UCL | #beINUCL pic.twitter.com/fchQW7r13M— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 28, 2021
ويستعد ميلان للقاء أتالانتا في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي يوم الأحد المقبل.
ميلان عاد لسان سيرو في دوري أبطال أوروبا منذ 2778 يوم عندما واجه أتليتكو مدريد في دور الـ 16 من موسم 2013-14.
ولأول مرة يفشل ميلان في تحقيق الفوز بأول مباراتين بدور المجموعات من دوري الأبطال.
فيما سجل سواريز لأول مرة بقميص أتليتكو مدريد في دوري الأبطال.