بن ناصر: من المؤلم أن تخسر هكذا.. لا أعرف ماذا أقول

أبدى إسماعيل بن ناصر لاعب وسط ميلان غضبه من خسارة ميلان أمام أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا باحتساب ركلة جزاء في الوقت بدلا من الضائع.

وخسر ميلان في الوقت بدلا من الضائع بنتيجة 2-1 أمام الروخيبلانكوس. (طالع التفاصيل)

وقال بن ناصر لشبكة "ميدياست" الإيطالية عقب المباراة: "عندما تخسر هكذا، حتى لو قدمنا ​​كل ما لدينا، فإن هذه المباريات الكبيرة يتم تحديدها من خلال التفاصيل الدقيقة. هذا ما صنع الفارق ومن المؤلم أن تخسر هكذا".

وأضاف "عندما أتحدث عن هذا، أعني كل ما حدث. لا أفهم، هناك تقنية حكم الفيديو، فهم يتخذون القرار. أنا لا أعرف ماذا أقول".

وأتم "لا يمكننا فعل أي شيء حيال ذلك، علينا أن نرفع رؤوسنا وأن نركز على المباراة التالية".

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ويستعد ميلان للقاء أتالانتا في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي يوم الأحد المقبل.

ميلان عاد لسان سيرو في دوري أبطال أوروبا منذ 2778 يوم عندما واجه أتليتكو مدريد في دور الـ 16 من موسم 2013-14.

ولأول مرة يفشل ميلان في تحقيق الفوز بأول مباراتين بدور المجموعات من دوري الأبطال.

فيما سجل سواريز لأول مرة بقميص أتليتكو مدريد في دوري الأبطال.