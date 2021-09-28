خبرة أتليتكو مدريد تخطف فوزا قاتلا في +96 أمام ميلان

خطف أتليتكو مدريد فوزا قاتلا على ميلان في ملعب سان سيرو بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثانية.

سجل أهداف اللقاء: رافائيل لياو لميلان، وقلب أنطوان جريزمان ولويس سواريز النتيجة لأتليتكو مدريد في الأنفاس الأخيرة.

فوز أول لأتليتكو مدريد أصبح به في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بينما ظل ميلان ثالثا بدون نقاط على حساب بورتو.

وكان ليفربول قد تفوق على بورتو بنتيجة 5-1 في التوقيت ذاته على دراجاو.

ميلان عاد لسان سيرو في دوري أبطال أوروبا منذ 2778 يوم عندما واجه أتليتكو مدريد في دور الـ 16 من موسم 2013-14.

ولأول مرة يفشل ميلان في تحقيق الفوز بأول مباراتين بدور المجموعات من دوري الأبطال.

فيما سجل سواريز لأول مرة بقميص أتليتكو مدريد في دوري الأبطال.

التشكيل

قاد رافائيل لياو هجوم ميلان ومن خلفه أنتي ريبيتش وأليكسيس ساليميكرس وبراهيم دياز.

بينما بدأ أتليتكو مدريد بثلاثية هجومية مكونه من كاراسكو ولويس سواريز وأنخيل كوريا.

تشكيل #ليلة_الأبطال - ميلان يهاجم بـ لياو.. وسواريز يقود أتليتكو مدريد pic.twitter.com/4tWZruqpF3 — FilGoal (@FilGoal) September 28, 2021

وصف المباراة

في الدقيقة العاشرة عاد الحكم التركي كونيات شاكير إلى تقنية الفيديو لكن رفض احتساب ركلة جزاء لأتليتكو مدريد بعد لمسة يد على فيكايو توموري داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 19 أرسل براهيم دياز بينية إلى أنتي ريبيتش ليضعه منفردا في مواجهة المرمى لكن أوبلاك ببراعة أبعد التسديدة بقدمه وحولها لركنية.

في الدقيقة التالية من الركنية حافظ براهيم دياز على الكرة ومرر إلى لياو ليسدد كرة قوية على يمين أوبلاك معلنا الهدف الأول.

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هدف البرتغالي هو الأول لميلان في سان سيرو بدوري أبطال أوروبا منذ أكتوبر 2013 عندما سجل روبينيو في شباك برشلونة.

وفي الدقيقة 29 أشهر شاكير البطاقة الصفراء الثانية في وجه فرانك كيسي ليُكمل ميلان اللقاء بعشر لاعبين.

وأصبح الإيفواري أول لاعب يتعرض للطرد في أول 30 دقيقة من صفوف ميلان منذ ريكاردو مونتوليفو أمام أياكس في ديسمبر 2013 عندما طُرد في الدقيقة 22.

بيولي عوض النقص العددي في خط الوسط بنزول ساندرو تونالي بدلا من أنتي ريبيتش في الدقيقة 34.

وبعد 4 دقائق كاد لياو أن يضيف الهدف الثاني بانفراد بعدما تسلم كرة طولية وظهره للمرمى وسدد كرة مقصية ارتطمت بالعارضة، لكم الحكم رفع المساعد راية التسلل.

دييجو سيميوني أجرى تغييرا بنزول جواو فيليكس بدلا من كيران تريبيير في الدقيقة 40.

وفي الأنفاس الأخيرة من الشوط الأول كاد سواريز أن يسجل هدف التعادل بعد عرضية من كوريا قابلها على الطائر لكن كرته مرت بجوار القائم.



































































الشوط الثاني

سيميوني أجرى تغييرين مع بداية الشوط الثاني بنزول رينان لودي ورودريجو دي بول بدلا من فيريرا كاراسكو وميجيل هيرموسو.

الدقيقة 54 شهدت فرصة جديدة مهدرة من الروخيبلانكوس برأسية من سواريز مرت بجوار القائم الأيسر للحارس الفرنسي.

أتليتكو مدريد واصل ضغطه بحثا عن التعادل، فأشرك مع مرور ساعة من بداية اللقاء، أنطوان جريزمان وتوماس ليمار بدلا من كوكي وجوفري كوندوجوبيا.

في الدقيقة 76 سدد توماس ليمار كرة قوية أبعدها مانيان بقبضته.

وفي الدقيقة 85 تحقق لأتليتكو مدريد أراد فأرسل رينان لودي عرضية برأسية سددها جريزمان على الطائر، كرة لم يُحرك لها مانيان لتسكن شباك معلنة التعادل.

وفي الدقيقة 86 حاول ميلان من خلال مرتدة خطف هدف الفوز لكن تسديدة البديل أليساندرو فلورينزي على الطائر مرت بجوار القائم الأيمن لأوبلاك.

جريزمان كاد أن يضيف الهدف الثاني بتسديدة على الطائر من خارج المنطقة لكن كرته أبعدها ماينيان ببراعة بعيدا عن مرماه.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع احتسب شاكير ركلة جزاء للضيوف بعد لمسة يد على البديل بيير كالولو.

ركلة جزاء انبرى لها سواريز وسددها في منتصف المرمى بسهولة معلنا هدف الفوز القاتل في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع.