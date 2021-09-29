أنشيلوتي: خسرنا بسبب رمية تماس.. ليس بسبب وضع كامافينجا كظهير أيسر

أوضح كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد أن التفاصيل الصغيرة هي ما تسببت في الخسارة من شيريف تيراسبول في دوري أبطال أوروبا.

وخسر الملكي على سانتياجو بيرنابيو بطريقة مفاجئة في الدقيقة 89 من ضيفه المولدوفي. (طالع التفاصيل)

وقال كارلو أنشيلوتي في تصريحات نقلها موقع "ماركا" الإسباني: "أنا أكثر من قلق، نحن حزينون. لعبنا بقوة والتزام، خسرنا بسبب التفاصيل الصغيرة. الفريق لعب بشكل جيد. كان يمكن أن نكون أفضل في الأمتار الأخيرة، لكن من الصعب شرح ذلك".

وأضاف "لعبنا بخطة 4-4-2 لأن هذا أنسب لإدين هازارد".

وأردف عن لعب كامافينجا كظهير أيسر في الدقائق الـ 25 الأخيرة من اللقاء: "لم نخسر بوضع كامافينجا كظهير أيسر. خسرنا بسبب سوء الحظ، بسبب رمية تماس".

وأتم "التفاصيل الصغيرة كلفتنا المباراة ويمكن أن تكون درسا للمستقبل. كانت هزيمة لم نستحقها".

video:1

صانع هدف شيريف الأول في مرمى ريال مدريد هو البرازيلي كريستيانو 🙄



لاعب شيريف في دوري الأبطال هذا الموسم ⚽️



مباراتان 🏟️

3 صناعة أهداف 🅰️ pic.twitter.com/I4ZLHK0nYS — FilGoal (@FilGoal) September 28, 2021

ريال مدريد أنهى الجولة الثانية ثانيا برصيد 3 نقاط بينما تصدر شيريف الترتيب برصيد 6 نقاط على حساب إنتر وشاختار.