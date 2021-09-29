أنشيلوتي: خسرنا بسبب رمية تماس.. ليس بسبب وضع كامافينجا كظهير أيسر
الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 - 00:08
كتب : FilGoal
أوضح كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد أن التفاصيل الصغيرة هي ما تسببت في الخسارة من شيريف تيراسبول في دوري أبطال أوروبا.
وخسر الملكي على سانتياجو بيرنابيو بطريقة مفاجئة في الدقيقة 89 من ضيفه المولدوفي. (طالع التفاصيل)
وقال كارلو أنشيلوتي في تصريحات نقلها موقع "ماركا" الإسباني: "أنا أكثر من قلق، نحن حزينون. لعبنا بقوة والتزام، خسرنا بسبب التفاصيل الصغيرة. الفريق لعب بشكل جيد. كان يمكن أن نكون أفضل في الأمتار الأخيرة، لكن من الصعب شرح ذلك".
وأضاف "لعبنا بخطة 4-4-2 لأن هذا أنسب لإدين هازارد".
وأردف عن لعب كامافينجا كظهير أيسر في الدقائق الـ 25 الأخيرة من اللقاء: "لم نخسر بوضع كامافينجا كظهير أيسر. خسرنا بسبب سوء الحظ، بسبب رمية تماس".
وأتم "التفاصيل الصغيرة كلفتنا المباراة ويمكن أن تكون درسا للمستقبل. كانت هزيمة لم نستحقها".
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صانع هدف شيريف الأول في مرمى ريال مدريد هو البرازيلي كريستيانو 🙄— FilGoal (@FilGoal) September 28, 2021
لاعب شيريف في دوري الأبطال هذا الموسم ⚽️
مباراتان 🏟️
3 صناعة أهداف 🅰️ pic.twitter.com/I4ZLHK0nYS
ريال مدريد أنهى الجولة الثانية ثانيا برصيد 3 نقاط بينما تصدر شيريف الترتيب برصيد 6 نقاط على حساب إنتر وشاختار.