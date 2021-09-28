صاروخ يهز سانتياجو بيرنابيو.. شيريف تيراسبول يقهر ريال مدريد

في عام 1997 عندما كان ريال مدريد يمتلك 7 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، تأسس نادي شيريف تيراسبول المولدوفي.

وبعد 24 عاما حقق شيريف تيراسبول في أول مباراة تجمع الفريقين فوزا تاريخيا على ملعب سانتياجو بيرنابيو بنتيجة 2-1.

سجل هدفا شيريف كل من: جاسربيك يحشيبويف وسيباستيان ثيل، بينما سجل كريم بنزيمة هدف ريال مدريد.

وتصدر شيريف الترتيب برصيد 6 نقاط بالعلامة الكاملة ومن خلفه ريال مدريد برصيد 3 نقاط.

بينما يأتي إنتر ميلان وشاختار دونتسك الأوكراني في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة لكل فريق.

هازارد وفينيسوس بجانب بنزيمة في الهجوم ضد شيريف بدوري أبطال أوروبا 🌟👌#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/4vSQuSYKo9 — FilGoal (@FilGoal) September 28, 2021

وصف المباراة

ريال مدريد كان الأكثر خطورة فهدد كريم بنزيمة مرمى الضيوف بتسديدة من ركلة ثابتة على حدود منطقة الجزاء أبعدها الحارس ببراعة لركنية في الدقيقة 17.

وعلى عكس سير اللقاء سجل جاسربيك يحشيبويف هدف التقدم برأسية من عرضية البرازيلي كريستيانو على يمين تيبو كورتوا في الدقيقة 25.

وأصبح كريستيانو أكثر لاعب يصنع أهدافا في دوري الأبطال برصيد 3 أهداف هي حصيلة ما سجله فريقه حتى الآن.

صانع هدف شيريف الأول في مرمى ريال مدريد هو البرازيلي كريستيانو 🙄 لاعب شيريف في دوري الأبطال هذا الموسم ⚽️ مباراتان 🏟️ 3 صناعة أهداف 🅰️ pic.twitter.com/I4ZLHK0nYS — FilGoal (@FilGoal) September 28, 2021

ريال مدريد عاد لمواصلة الهجوم بحثا عن التعادل، وفي الدقيقة 35 مرت تسديدة فينيسوس من داخل منطقة الجزاء بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 37 سدد بنزيمة من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.

في الشوط الثاني استطاع ريال مدريد تسجيل هدف التعادل من علامة الجزاء عن طريق بنزيمة في الدقيقة 66.

وأصبح بنزيمة رابع أكثر هدافي دوري أبطال أوروبا متخطيا راؤول جونزاليس برصيد 72 هدفا يسبقه فقط كريستيانو رونالدو 135 هدفا وليونيل ميسي 120 هدفا وروبرت ليفاندوفسكي 75 هدفا.

كما أصبح بنزيمة أول لاعب يسجل في 17 موسما متتاليا في دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2005-06.

تاريخي 🔥 كريم بنزيمة يتفوق على راؤول ويصبح رابع أعلى هداف في تاريخ دوري الأبطال برصيد 72 هدفا 🏆 1-رونالدو 135 هدفا ⚽️ 2-ميسي 120 هدفا ⚽️ 3-ليفاندوفيسكي 75 هدفا ⚽️ 4-كريم بنزيمة 72 هدفا ⚽️ 5-راؤول 71 هدفا ⚽️ pic.twitter.com/Ln7TIauY1r — FilGoal (@FilGoal) September 28, 2021

في الدقيقة 71 سجل برونو هدف شيريف الثاني لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف.

في الدقيقة 75 سدد مودريتش كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس بوجهه.

وفي الدقيقة 89 وبتصويبة صاروخية من على سيباستيان ثيل من على حدود منطقة الجزاء خطف الضيوف هدفا قاتلا وانتصارا تاريخيا في دوري الأبطال على ملعب سانتياجو بيرنابيو.