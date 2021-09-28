صاروخ يهز سانتياجو بيرنابيو.. شيريف تيراسبول يقهر ريال مدريد

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 - 23:12

كتب : إسلام أحمد

شيريف تيراسبول - ريال مدريد

في عام 1997 عندما كان ريال مدريد يمتلك 7 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، تأسس نادي شيريف تيراسبول المولدوفي.

وبعد 24 عاما حقق شيريف تيراسبول في أول مباراة تجمع الفريقين فوزا تاريخيا على ملعب سانتياجو بيرنابيو بنتيجة 2-1.

سجل هدفا شيريف كل من: جاسربيك يحشيبويف وسيباستيان ثيل، بينما سجل كريم بنزيمة هدف ريال مدريد.

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وتصدر شيريف الترتيب برصيد 6 نقاط بالعلامة الكاملة ومن خلفه ريال مدريد برصيد 3 نقاط.

بينما يأتي إنتر ميلان وشاختار دونتسك الأوكراني في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة لكل فريق.

وصف المباراة

ريال مدريد كان الأكثر خطورة فهدد كريم بنزيمة مرمى الضيوف بتسديدة من ركلة ثابتة على حدود منطقة الجزاء أبعدها الحارس ببراعة لركنية في الدقيقة 17.

وعلى عكس سير اللقاء سجل جاسربيك يحشيبويف هدف التقدم برأسية من عرضية البرازيلي كريستيانو على يمين تيبو كورتوا في الدقيقة 25.

وأصبح كريستيانو أكثر لاعب يصنع أهدافا في دوري الأبطال برصيد 3 أهداف هي حصيلة ما سجله فريقه حتى الآن.

ريال مدريد عاد لمواصلة الهجوم بحثا عن التعادل، وفي الدقيقة 35 مرت تسديدة فينيسوس من داخل منطقة الجزاء بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 37 سدد بنزيمة من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.

في الشوط الثاني استطاع ريال مدريد تسجيل هدف التعادل من علامة الجزاء عن طريق بنزيمة في الدقيقة 66.

وأصبح بنزيمة رابع أكثر هدافي دوري أبطال أوروبا متخطيا راؤول جونزاليس برصيد 72 هدفا يسبقه فقط كريستيانو رونالدو 135 هدفا وليونيل ميسي 120 هدفا وروبرت ليفاندوفسكي 75 هدفا.

كما أصبح بنزيمة أول لاعب يسجل في 17 موسما متتاليا في دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2005-06.

في الدقيقة 71 سجل برونو هدف شيريف الثاني لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف.

في الدقيقة 75 سدد مودريتش كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس بوجهه.

وفي الدقيقة 89 وبتصويبة صاروخية من على سيباستيان ثيل من على حدود منطقة الجزاء خطف الضيوف هدفا قاتلا وانتصارا تاريخيا في دوري الأبطال على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

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