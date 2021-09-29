صلاح يفوز بجائزة رجل مباراة بورتو وليفربول
الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 - 00:06
كتب : FilGoal
فاز محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه ضد بورتو البرتغالي.
وفاز ليفربول على بورتو بخماسية مقابل هدف، في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا. (طالع التفاصيل)
وسجل صلاح ثنائية من خماسية فريقه في شباك الفريق البرتغالي، ليتصدر ليفربول المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة.
ويستعد ليفربول لمواجة مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.
وسجل صلاح 5 أهداف في الدوري الإنجليزي ليتصدر ترتيب المسابقة بعد مرور 6 جولات، كما سجل 3 أهداف في دوري أبطال أوروبا.
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⚽️🥅 صلاح يواصل التألّق ويضع ليفربول في المقدّمة أمام بورتو#بورتو_ليفربول | #دوري_ابطال_اوروبا #UCL | #beINUCL pic.twitter.com/UhFkXGCCXK— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 28, 2021
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