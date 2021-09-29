صلاح يفوز بجائزة رجل مباراة بورتو وليفربول

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 - 00:06

كتب : FilGoal

محمد صلاح مع جائزة رجل مباراة ليفربول وبورتو

فاز محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه ضد بورتو البرتغالي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وفاز ليفربول على بورتو بخماسية مقابل هدف، في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا. (طالع التفاصيل)

وسجل صلاح ثنائية من خماسية فريقه في شباك الفريق البرتغالي، ليتصدر ليفربول المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة.

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ويستعد ليفربول لمواجة مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح 5 أهداف في الدوري الإنجليزي ليتصدر ترتيب المسابقة بعد مرور 6 جولات، كما سجل 3 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح بورتو دوري أبطال أوروبا
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