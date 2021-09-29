صلاح يفوز بجائزة رجل مباراة بورتو وليفربول

فاز محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه ضد بورتو البرتغالي.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وفاز ليفربول على بورتو بخماسية مقابل هدف، في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا. (طالع التفاصيل)

وسجل صلاح ثنائية من خماسية فريقه في شباك الفريق البرتغالي، ليتصدر ليفربول المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة.

ويستعد ليفربول لمواجة مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح 5 أهداف في الدوري الإنجليزي ليتصدر ترتيب المسابقة بعد مرور 6 جولات، كما سجل 3 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

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