صلاح يسجل ويقود ليفربول للحفاظ على الصدارة بالفوز على بورتو

قاد محمد صلاح فريق ليفربول للحفاظ على صدارة المجموعة الثانية بدوري أبطلا أوروبا بتسجيله في فوز الريدز بخمسة أهداف مقابل هدف واحد لفريق بورتو.

وافتتح صلاح التسجيل في الدقيقة 18 قبل أن يضيف ساديو ماني الثاني في الدقيقة 45 قبل ختام الشوط الأول وعاد صلاح للتهديف مرة أخرى في الدقيقة 60.

ورفع ليفربول رصيده إلى ست نقاط بالعلامة الكاملة بعد جولتين، بينما تجمد رصيد بورتو عند نقطة واحدة.

وحقق صلاح ثلاثة أرقام تاريخية بهدفيه في شباك بورتو. (من هنا)

الشوط الأول

بدأت المباراة حذرة في الخمس دقائق الأولى من الفريقين قبل أن يباغت ليفربول بالهجوم في الدقيقة السادسة بعد عرضية من أندرو روبيرتسون وشتتها الدفاع سريعا قبل أن تصل إلى محمد صلاح.

سيطر لاعبو ليفربول على المباراة مع تراجع أصحاب الأرض قبل تبديل اضطراري بخروج أوتافيو ونزول فابيو فييرا في الدقيقة 14 بسبب الإصابة.

ونجح ليفربول في ترجمة السيطرة بهدف أول عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 18 ليفتتح التسجيل في المباراة.

video:1

واستغل صلاح خطأ مدافع بورتو الذي فشل في التعامل مع تصدي دييجو ميرليس لتسديدة كورتيس جونز ليضعها الجناح المصري داخل الشباك ليسجل الأول.

واستمرت أفضلية ليفربول في السيطرة على المباراة رغم التسجيل وكاد ديوجو جوتا أن يسجل الثاني من تسديدة قوية في الدقيقة 26 لكن مرت الكرة أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 43 وبطريقة رائعة لتنفيذ خطأ لليفربول أمام منطقة جزاء بورتو سدد جوردان هندرسون الكرة قوية لكن حولها دييجو ميريلس إلى ركلة ركنية.

ونجح ساديو ماني في الدقيقة 45 وقبل انتهاء الشوط الأول من تسجيل الهدف الثاني بعد استغلال عرضية أرضية من جيمس ميلنر ليحولها داخل الشباك.

الشوط الثاني

استمرت سيطرة ليفربول على المباراة رغم التقدم بهدفين في الشوط الأول مع محاولات قليلة من بورتو لتقليص الفارق.

وفي الدقيقة 60 نجح محمد صلاح في تسجيل الهدف الثالث بعد تمريرة رائعة من كورتيس جونز داخل منطقة الجزاء حولها الجناح المصري بسهولة داخل الشباك.

وفي الدقيقة 65 دفع يورجن كلوب بالثلاثي تاكومي مينامينو وجو جوميز وروبيرتو فيرمينو بدلا من ساديو ماني وميلنر وصلاح.

ونجح مهدي طارمي في تقليص الفارق بهدف بورتو الأول في الدقيقة 75 بعدما حول الكرة العرضية برأسية داخل شباك أليسون.

وبعد أقل من ثلاث دقائق وفي الدقيقة 78 نجح روبيرتو فيرمينو في استغلال خطأ دفاعي من مدافعي بورتو وحارس المرمى واستخلص الكرة ليسدد بسهولة داخل الشباك الخالية.

وعاد فيرمينو مجددا ليسجل الهدف الخامس في الدقيقة 81 قبل أن يتم إلغائه بسبب التسلل لكن أنصفت تقنية الفيديو المهاجم البرازيلي ليتم احتساب الهدف.

وهدأ اللقاء في العشر دقائق الأخيرة لينجح ليفربول في اقتناص النقطة السادسة بالعلامة الكاملة من جولتين.