مدرب الحرس الوطني: الفوز على الأهلي ليس سهلا لكنه يظل ممكنا.. ربما الزمالك أفضل الآن

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 - 23:51

كتب : FilGoal

الحرس الوطني النيجري

يرى زوكورا إبراهيم، المدير الفني لفريق الحرس الوطني النيجري منافس الأهلي في دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا، أن الفوز على حامل اللقب أمر ممكن، ولكنه لن يكون سهلا.

وقال إبراهيم لأون تايم سبورتس: "أمامنا مباراة كبيرة ضد فريق كبير للأهلي، طموحنا هو الفوز بالمباراة. أعتقد أن النادي الأهلي فريق قوي ولديه لاعبين أقوياء ولكنني أعتقد في ذات الوقت أنه هناك بعض النقاط التي يمكننا استغلالها وأيضا سنسعى ونعمل بقوة ولو أتيحت لنا الفرصة سنفوز".

وأوضح "موسيماني مدير فني كبير في إفريقيا. هو دائما يفوز بالبطولات ويعرف ما يفعله وما يحتاجه من اللاعبين ومن المباراة ويلعب بقوة ويدفع ويحمس اللاعبين وهو إضافة للأهلي".

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وشدد "الفوز على الأهلي ليس سهلا لكن سبنذل كل ما لدينا من أجل الفوز في هذه المباراة، ربما الزمالك الآن أفضل بعد أن فاز بالدوري. منذ أسبوع ونستعد للأهلي، ويمكن أن يخسر المباراة إذا كان لدينا الإصرار".

ويتقابل الفريقان في النيجر بعد أسبوعين، قبل مواجهة الإياب في القاهرة بعد أسبوع من مواجهة الذهاب.

الأهلي الحرس الوطني النيجري في إفريقيا
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