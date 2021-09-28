جوارديولا: فعلنا كل شيء أمام باريس.. وأنا سعيد لـ ميسي

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 - 23:51

كتب : FilGoal

جوارديولا وبيرناردو سيلفا

يرى جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن فريقه قدم أداء جيدا أمام باريس سان جيرمان رغم الخسارة.

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

مانشستر سيتي

وفاز باريس سان جيرمان على مانشستر سيتي بثنائية دون رد في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا. (طالع التفاصيل)

وقال جوارديولا عقب المباراة في تصريحات نقلها موقع ناديه: "قدمنا مباراة جيدا وتحكمنا في اللعب وصنعنا الكثير من الفرص ولكن لم نسجل".

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وأضاف "في مثل هذه المباريات فرصة واحدة تحسم المواجهة، وهذا ما حدث في لقطة بيرناردو سيلفا ورحيم ستيرلينج".

وأكمل "أما باريس لم يحتاج إلا لعدة فرص قليلة ليسجل مرتين، وجميعنا نعرف الجودة التي لديهم".

وواصل "في الدقائق العشر الأخيرة لعبنا بشكل جيد ودافعنا أيضا بشكل جيد، ولكن دائما ما شكلت هجمات باريس خطورة علينا".

واستمر في تصريحاته "ميسي لاعب رائع وإذا كان يشعر بالسعادة في باريس فأنا أيضا سأكون سعيدا له".

وأتم تصريحاته "اليوم سنذهب ونحظى بوجبة عشاء جيدة وكأس من النبيذ، وبعدها سنجري عمليات الاستشفاء ونبدأ الاستعداد لمواجهة ليفربول".

ويلعب مانشستر سيتي ضد ليفربول يوم الأحد المقبل في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

ليونيل ميسي جوارديولا دوري أبطال أوروبا
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