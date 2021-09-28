سحر ليو يجتاح باريس.. ميسي يسجل لأول مرة ويقود سان جيرمان لهزيمة سيتي

سجل ليونيل ميسي هدفه الأول بقميص فريقه الجديد باريس سان جيرمان، وقاده للفوز على مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري الأبطال.

وفاز باريس على مانشستر سيتي بثنائية دون رد، في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي أقيمت بملعب حديقة الأمراء.

ثنائية باريس سجلها إدريسا جايا وليونيل ميسي.

ليحقق باريس أول فوز في المجموعة الأولى ويصل للنقطة رقم 4 في صدارة الترتيب، بالتساوي مع كلوب بروج البلجيكي وبفارق الأهداف عنه.

بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 3 في المركز الثالث.

وصف المباراة

بدأ باريس المباراة بنشاط هجومي ونجح في التقدم مبكرا في الدقيقة 7 عن طريق لاعب الوسط السنغالي إدريسا جايا بعد متابعة لعرضية كيليان مبابي.

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بعد الهدف ظهر مانشستر سيتي أكثر نشاطا في الهجوم وأهدر بيرناردو سيلفا فرصة لا تضيع في الدقيقة 25 من على خط المرمى بعد متابعة لرأسية رحيم ستيرلينج التي اصطدمت في العارضة.

وتألق دوناروما حارس مرمى باريس أمام جواو كانسيلو الذي أطلق تسديدة صاروخية في الدقيقة 32 أمسك بها الحارس الإيطالي ببراعة.

ورد أندير هيريرا بتسديدة قوية من أمام منطقة الجزاء لكن الحارس إيدرسون أبعدها لركلة ركنية.

لينتهي الشوط الأول بتقدم باريس بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني مرر دي بروين كرة وصلت إلى رحيم ستيرلينج أمام المرمى لكنه سدد جوار القائم.

وكاد دي بروين أن يسجل هدف التعادل بمتابعة لكرة عرضية داخل منطقة الجزاء لكن دوناروما تألق وتصدى للكرة ببراعة.

واستغل نيمار تقدم دفاع مانشستر سيتي للهجوم وانفرد بالمرمى لكنه سدد الكرة في الشباك الخارجية للحارس إيدرسون في الدقيقة 65 وأهدر فرصة الهدف الثاني.

ودفع جوارديولا باللاعب الشاب فيل فودين بدلا من جاك جريليش لتنشيط هجوم مانشستر سيتي في الدقيقة 68.

هدف ميسي الأول

ونجح النجم ليونيل ميسي في تسجيل أول أهدافه مع باريس سان جيرمان والثاني للفريق في شباك مانشستر سيتي في الدقيقة 74.

وانطلق ميسي بالكرة مستغلا تقدم دفاع مانشستر سيتي ومررها إلى مبابي الذي أعادها له مرة أخرى، ليسدد النجم الأرجنتيني الكرة بشكل مباشر على يسار الحارس إيدرسون الذي ظل يشاهد الكرة حتى احتضنت الشباك.

واستمر تألق دوناروما وتصدى لفرصة خطيرة أمام رياض محرز ومنع نجم الجزائر من هز شباكه.

وحصل مانشستر سيتي على ركلة حرة مباشرة نفذها رياض محرز لكن الحارس دوناروما تصدى للكرة ومنعه من التسجيل.

لتنتهي المباراة بفوز باريس سان جيرمان بهدفين دون رد.

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في المباراة الثانية في المجموعة ذاتها خسر فريق آر بي لايبزج الألماني أمام كلوب بروج البلجيكي بهدفين مقابل هدف.

ليحتل الفريق البلجيكي المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويتذيل الفريق الألماني المجموعة دون نقاط.