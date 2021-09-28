ليلة الأبطال - التعادل يفرض نفسه بين شاختار وإنتر.. وهالر يكتب التاريخ في فوز أياكس على بيشكتاش

فرض التعادل السلبي نفسه بين شاختار دونتسك الأوكراني وإنتر ميلان الإيطالي في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

فيما تصدر أياكس مؤقتا ترتيب المجموعة الرابعة بعد الفوز على بيشكتاش التركي بنتيجة 2-0.

شاختار دونتسك × إنتر ميلان

لاسينا تراوري سقط بعد تدخل قوي في الدقيقة 11 وخرج على إثره وعوضه دودو في صفوف شاختار.

في الدقيقة 15 تصدت العارضة لتسديدة قوية من نيكولو باريلا.

وفي الدقيقة 29 تلقى لاوتارو كرة بينية وراوغ المدافع وسدد من داخل المنطقة كرة مرت بجوار القائم الأيمن.

في الشوط الثاني كاد أصحاب الأرض أن يخطفوا هدفا مبكرا، عرضية من دودو كاد بيدرينيو أن يسجلها لكن تألق شكرينيار أبعد الكرة من على خط المرمى.

معركة في مباراة شاختار وإنتر 😅 pic.twitter.com/JV6akyxAOY — FilGoal (@FilGoal) September 28, 2021

أندري بياتوف أبعدها بأطراف أصابعه تسديدة رائعة من خواكين كوريا لركنية في الدقيقة 86.

بياتوف حافظ على نظافة شباكه ببراعة بتصدي لرأسية ستيفان دي فري، لتنتهي المباراة بالتعادل.

تعادل لا يفيد الفريقين، بعدما ارتفع رصيد كل فريق إلى نقطة واحدة فظل إنتر في المركز الثالث بينما شاختار رابعا وكلاهما بنقطة واحدة لحساب المجموعة الرابعة في انتظار مواجهة ريال مدريد ضد شيريف تيراسبول المولودفي.

أياكس × بيشكتاش

هدد بيشكتاش مرمى أياكس مبكرا عن طريق البليجكي ميتشي باتشواي بتسديدة في الدقيقة العاشرة ارتطمت بالقائم الأيسر.

بعد 3 دقائق جاء رد أياكس سريعا بهجمة منظمة أنهاها أنتوني بتصويبة أرضية اصطدمت بالقائم الأيمن.

وفي الدقيقة السابعة عشر افتتح ستيفن بيرخوس التسجيل، إذ راوغ دوشان تاديتش كل من واجهه من الجهة اليسرى حتى منطقة الجزاء ومرر للأول ليسدد كرة أرضية.

في الدقيقة 27 كاد إدسون ألفاريز برأسية أن يضيف الهدف الثاني لأياكس لكن الحارس تصدى لها بسهولة.

وفي الدقيقة 38 تصدى إرسين ديستانوجلو لرأسية من سيباستيان هالر.

وقبل دقيقتين من نهاية اللقاء سجل هالر هدف أياكس الثاني بعدما حوّل عرضية في الزواية القريبة معلنا تقدم أياكس، هدف أكدت تقنية الفيديو صحته ليخرج أياكس متفوقا بثنائية في الشوط الأول.

بعد تسجيله في مرمى بشكتاش ⚽️ سيباستيان هالر هو أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل خمسة أهداف في أول مباراتين له في البطولة 🔥 pic.twitter.com/SGk2Amecha — FilGoal (@FilGoal) September 28, 2021

ليصبح هالر أول لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل 5 أهداف في أول جولتين من دور المجموعات.

في الدقيقة 62 سجل كينان كيرمان هدفا لبيشتكاش ألغي بداعي خطأ عليه.

وقبل 20 دقيقة على نهاية اللقاء أهدر هالر فرصة أن يعزز تصدره لترتيب هدافي دوري الأبطال لكن رأسيته مرت أعلى فوق العارضة.

ديفيد نيريس حاول أن يسجل الهدف الثالث لكن كرته أبعدها الحارس لركنية.

فوز رفع رصيد أياكس إلى 6 نقاط بينما ظل بيشكتاش بدون رصيد في المجموعة الثالثة في انتظار مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني ضد سبورتينج لشبونة البرتغالي.