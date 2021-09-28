ثنائية صلاح ضد بورتو تحقق 3 أرقام تاريخية للملك المصري

بثنائيته ضد بورتو في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، حقق محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر 3 أرقام تاريخية.

بتلك الثنائية، وصل صلاح لـ 31 هدفا في دوري أبطال أوروبا.

وبهذا العدد من الأهداف، أصبح ثاني أكثر إفريقي يسجل في البطولة، فقط خلف ديدييه دروجبا صاحب الـ 44 هدفا، وتخطى صامويل إيتو صاحب الـ 30 هدفا.

وصعد صلاح للمركز الـ 22 في ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا، برصيد 31 هدفا، ليتخطى واين روني وكاكا ويعادل آريين روبن.

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وسجل صلاح للمباراة السادسة على التوالي مع ليفربول، ليصبح أول لاعب يسجل في 6 مباريات متتالية مع الريدز، منذ صلاح نفسه، في أبريل 2018، حينما سجل في 7 مباريات متتالية.