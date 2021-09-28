ثنائية صلاح ضد بورتو تحقق 3 أرقام تاريخية للملك المصري
الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 - 22:38
كتب : FilGoal
بثنائيته ضد بورتو في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، حقق محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر 3 أرقام تاريخية.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
بتلك الثنائية، وصل صلاح لـ 31 هدفا في دوري أبطال أوروبا.
وبهذا العدد من الأهداف، أصبح ثاني أكثر إفريقي يسجل في البطولة، فقط خلف ديدييه دروجبا صاحب الـ 44 هدفا، وتخطى صامويل إيتو صاحب الـ 30 هدفا.
وصعد صلاح للمركز الـ 22 في ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا، برصيد 31 هدفا، ليتخطى واين روني وكاكا ويعادل آريين روبن.
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⚽️🥅 صلاح يواصل التألّق ويضع ليفربول في المقدّمة أمام بورتو#بورتو_ليفربول | #دوري_ابطال_اوروبا #UCL | #beINUCL pic.twitter.com/UhFkXGCCXK— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 28, 2021
وسجل صلاح للمباراة السادسة على التوالي مع ليفربول، ليصبح أول لاعب يسجل في 6 مباريات متتالية مع الريدز، منذ صلاح نفسه، في أبريل 2018، حينما سجل في 7 مباريات متتالية.